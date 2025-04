Przygotowanie: 20 min

Składniki na 4 porcje:



- 4 duże gruszki

- 20 dag cukru

- 0,5 l czerwonego wina

- 10 dag gorzkiej czekolady

- 200 ml śmietany kremówki 36–proc.

- 1–2 łyżki koniaku

- pół laski cynamonu

- 2–3 goździki

- kawałek skórki cytrynowej

Dodatki:



- kandyzowane fiołki do dekoracji

- 8 kulek lodów waniliowych

Sposób wykonania:



1. Zagotuj pod przykryciem wino z cukrem, laską cynamonu, goździkami oraz paskiem cytrynowej skórki. Gruszki umyj i wydrąż od spodu gniazda nasienne. Obierz ze skórki pozostawiając ogonek. Włóż gruszki do syropu i zagotuj. Gotuj 8–10 minut, w zależności od ich wielkości, uważając by się nie rozgotowały. Po ugotowaniu gruszki zostaw w syropie do ostygnięcia.

2. Przygotuj sos czekoladowy. Czekoladę połam na kawałki, rozpuść w gorącej kąpieli wodnej, wymieszaj ze śmietaną i zagotuj. Po zdjęciu z ognia do czekoladowego sosu dolej koniak.

3. Gruszki wyjmij z syropu i ułóż na talerzykach deserowych. Obok każdej z nich połóż po dwie kulki lodów waniliowych. Polej gorącym sosem czekoladowym. Porcje deseru przybierz kandyzowanymi fiołkami.

