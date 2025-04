Przepis na gofry, nawet najlepszy, może nie wyjść, jeśli popełniasz niektóre błędy. Czasem warto pomyśleć na przykład o zmianie gofrownicy, a czasem wystarczy dodać kilka sekretnych składników - wówczas ciasto będzie doskonałe, a gotowe gofry chrupiące!

Skupiając się na tradycyjnym, prawidłowym przepisie na chrupiące gofry, musimy pamiętać o odpowiednich proporcjach składników i dodawać je stopniowo. Tajemnicą dobrze wypieczonych, lekkich gofrów jest ubicie białek na sztywną pianę - wcześniej jajka muszą być w temperaturze pokojowej. Zbyt zimne białka nie ubiją się tak dobrze.

Nie spiesz się też z dodawaniem mąki - postaraj się ją przesiać i stopniowo wprowadzać do masy. Zamiast oleju możesz dodać roztopione masło - koniecznie musi być dobrej jakości. Ostudź je przed dodaniem do masy. Z tego przepisu na ciasto na gofry wyjdzie ok. 12 sztuk.

Jeśli chcesz przygotować idealny przepis na gofry, który zawsze wyjdzie, potrzebujesz także dobrej gofrownicy. Powinna mieć nie mniej, niż 1000 W. Te o słabszej mocy mogą sprawiać, że gofry będą miękkie i "galaretowate".

Składniki:

3 szklanki mąki pszennej,

3 łyżeczki proszku do pieczenia,

4 łyżeczki cukru pudru,

2 szczypty soli,

4 jajka,

2 łyżki cukru wanilinowego,

1/3 szklanki oleju,

2 i 1/2 szklanki mleka,

dodatki do gofrów według upodobań: polewa czekoladowa, owoce, posypki.

Sposób przygotowania:

Mąkę przesiej do miski. Dodaj do niej proszek do pieczenia, cukier, cukier wanilinowy oraz sól. Sypkie składniki wymieszaj dokładnie. Dodaj do nich żółtka i wymieszaj mikserem. Białka ubij na sztywną pianę w osobnym naczyniu, dodaj do ciasta na gofry. Zmiksuj ponownie na gładką masę, ale tylko do momentu, aż składniki się połączą. Ciasto na gofry możesz teraz odstawić na 15-20 minut. Rozgrzej gofrownicę. Gofry piecz przez 3-5 minut. Po upieczeniu posyp gofry cukrem pudrem i udekoruj ulubionymi dodatkami.

fot. Przepis na gofry/Adobe Stock, Yulia Furman

W zależności od sezonu ,chrupiące gofry podawaj z owocami: wykorzystuj owoce jagodowe, takie jak truskawki, jagody, maliny, borówki lub jeżyny. Lekkie i puszyste gofry serwuj też w asyście bitej śmietany - dobrze sprawdzą się w tandemie z owocami tropikalnymi z puszki. Gofry uwielbiają także towarzystwo kremów czekoladowych lub orzechowych, dżemów oraz słodkich sosów. Najlepiej kupuj je w wersji fit, bo są znacznie zdrowsze.

Dla dzieci hitem będą klasyczne gofry z nutellą i orzechami lub kajmakiem. Jeśli nie jesteś fanką słodkości, wypróbuj gofry na słono.

Jeśli zależy ci na eliminacji klasycznej mąki, postaw na gofry bezglutenowe. Smakują podobnie jak klasyczne – należy jednak uważać, aby użyta mąka nie była za ciężka do ich przyrządzenia. Najlepszą metodą jest mieszanie kilka rodzajów: mąki kokosowej, gryczanej, ryżowej, jaglanej lub z sorgo. To nada całości puszystości i lekkości podczas wypiekania.

fot. Przepis na gofry idealne/Adobe Stock, Maksim Shebeko

Istnieje kilka podstawowych błędów przy pozornie prostym przepisie na chrupiące gofry. Oto kilka z nich:

Używanie zimnych jajek prosto z lodówki. Ich niska temperatura sprawia, ze pozostałe składniki nie mogą prawidłowo wymieszać się z resztą i istnieje spore ryzyko, ze ciasto opadnie.

prosto z lodówki. Ich niska temperatura sprawia, ze pozostałe składniki nie mogą prawidłowo wymieszać się z resztą i istnieje spore ryzyko, ze ciasto opadnie. Wybieranie tłuszczu kiepskiej jakości . Masło powinna cechować spora zawartość tłuszczu. To pozwoli na lepsze związanie reszty masy oraz nada jej lepszy, kremowy smak.

. Masło powinna cechować spora zawartość tłuszczu. To pozwoli na lepsze związanie reszty masy oraz nada jej lepszy, kremowy smak. Zbyt długie ubijanie mikserem ciasta na gofry sprawia, że wypiek będzie ciężki i gumowaty. Połącz składniki do momentu, aż znikną grudki i wtedy piecz.

Temperatura urządzenia powinna być możliwie jak najwyższa – podczas zakupu sprzętu sprawdź jej parametry i wybierz tę, która zapewni największą moc . W przypadku tego deseru to kluczowy element do ich chrupkości i zmniejszenia ryzyka przywierania.

. W przypadku tego deseru to kluczowy element do ich chrupkości i zmniejszenia ryzyka przywierania. Blaty służące do opiekania – jeżeli są z tworzywa non-stick – nie wymagają dodatkowo używania tłuszczu - to może dodatkowo sprawić, ze ciasto się przykleja. Nie musisz więc smarować ich olejem.

– nie wymagają dodatkowo używania tłuszczu - to może dodatkowo sprawić, ze ciasto się przykleja. Nie musisz więc smarować ich olejem. Nie otwieraj za wcześnie urządzenia. Uwalniająca się para i ciepło sprawia, że ochładzasz ciasto i przywiera do gofrownicy.

​Artykuł został pierwotnie opublikowany 07.03.2017.

