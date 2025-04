Frużelina czereśniowa to doskonały dodatek do deserów, zwłaszcza do naleśników i gofrów, lecz także popularny składnik kremów do tortów. Frużelinę można przygotować też z wiśni, porzeczek, truskawek, malin, a nawet z borówki amerykańskiej.

Owoce na frużelinę o niskiej zawartości pektyn (np. truskawki) będą wymagały dodania większej ilości żelatyny, zaś te o wysokiej (jak porzeczki) - mniej. Poniżej znajdziesz dwa przepisy na frużelinę z czereśni. Klasyczną, z wykorzystaniem żelatyny i wersję bez niej.

Frużelina z czereśni z żelatyną

Składniki:

500 g świeżych czereśni,

6 łyżek cukru (jeśli owoce są bardzo słodkie, wystarczy 4-5 łyżek),

2 łyżki świeżo wyciśniętego soku z cytryny,

2 łyżeczki mąki ziemniaczanej rozpuszczonej w 2 łyżkach wody,

ok. 10 g/2 łyżeczki żelatyny.

Sposób przygotowania:

Wydryluj czereśnie. Żelatynę zalej 4 łyżkami wody i pozostaw, aż napęcznieje. Czereśnie bez pestek wymieszaj z cukrem w garnku, postaw na małym ogniu. Podgrzewaj do momentu rozpuszczenia cukru, zagotuj. Dodaj świeży sok z cytryny oraz mąkę wymieszaną uprzednio z wodą i wymieszaj. Zestaw z palnika. Do gorącej mieszanki owocowej dodaj napęczniałą żelatynę i wymieszaj. Podgrzewaj cały czas mieszając, ale nie doprowadzaj do wrzenia. Gdy żelatyna całkowicie się rozpuści, owoce w żelu zdejmij z palnika. Pozostaw frużelinę z czereśni do wystudzenia.

Jeśli powstała frużelina z czereśni okaże się zbyt gęsta, dodaj trochę wrzącej wody i ponownie wymieszaj. Gdyby frużelina czereśniowa była za rzadka, możesz przygotować więcej żelatyny, gdy napęcznieje - dodaj do owoców.

Frużelina z czereśni bez żelatyny

Frużelinę czereśniową można przygotować także bez użycia żelatyny. Jej konsystencja bardziej będzie przypominać kisiel, ponieważ do jej przygotowania używa się więcej mąki ziemniaczanej.

Składniki:

500 g świeżych czereśni,

100 g cukru,

sok z połówki cytryny,

5 łyżeczek mąki ziemniaczanej,

300 ml wody.

Sposób przygotowania:

Czereśnie umyj, wydryluj, pokrój na połówki i umieść w garnku. Następnie zasyp cukrem. Owoce zalej szklanką wody (250 ml), dodaj sok z cytryny i podgrzewaj, aż czereśnie zmiękną. W szklance wymieszaj pozostałe 50 ml zimnej wody z mąką ziemniaczaną i dodaj do masy owocowej. Podgrzewaj na średnim ogniu przez 5-10 minut. Gotową frużelinę z czereśni możesz wykorzystać od razu po ostudzeniu lub jeszcze ciepłą zamknąć w słoiku, a słoik odwrócić do góry dnem.

