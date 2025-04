Czas przygotowania: 20 min

Ilość porcji: 4

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

50 g miękkiego masła,

100 g gorzkiej czekolady,

4 łyżki cukru,

2 jajka,

szczypta soli,

łyżka mąki tortowej.

Przygotowanie:

Fondant czekoladowy to deser, którym z pewnością zachwycisz swoich bliskich. Chociaż to bardzo eleganckie ciastko, nie wymaga dużych przygotowań ani drogich składników – w tym przypadku to w prostocie tkwi jego siła.

Najlepiej smakuje posypany cukrem pudrem i podany ze świeżymi malinami. Jak zrobić idealny fondant czekoladowy?

Foremki wysmaruj masłem i dokładnie oprósz mąką. Rozgrzej piekarnik i blaszkę do pieczenia do temperatury 200 stopni. W kąpieli wodnej rozpuść masło. Dodaj posiekaną czekoladę i wymieszaj. Jajka wbij do miski. Dodaj cukier i sól i wymieszaj rózgą na gładką masę. Dodaj mąkę, wymieszaj. Dodaj roztopioną czekoladę i ponownie wymieszaj, aż wszystkie składniki się połączą. Wlej masę do 4 foremek i ustaw na blaszce do pieczenia. Piecz przez 8 minut. Wyjmij z piekarnika i odstaw na 2 minuty. Wyjmij na talerzyk, oprósz cukrem pudrem. Smacznego!

