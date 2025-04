Faworki na piwie idealne na karnawał - przepis video Kasi Bukowskiej

Faworki na piwie (które w tej wersji dodajesz do deseru zamiast klasycznej śmietany), są jeszcze bardziej chrupiące i kruche. Chrusty to przecież jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów karnawału! Warto smażyć je na smalcu, a nie na oleju, bo dzięki temu ich smak będzie jeszcze lepszy. My dziś przedstawimy ci przepis wzbogacony piwem!