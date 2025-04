Ilość kalorii: 310

Czas przygotowania: 80 min

Ilość porcji: 12

Stopień trudności: Średnie

Składniki:

8 dag masła

200 ml wody

szklanka mąki

szczypta soli

5 jajek

Na krem:

szklanka mleka

opakowanie budyniu śmietankowego

10 dag masła

puszka gotowej masy kajmakowej - 400 g

Przygotowanie:

1. Wodę zagotuj z masłem i solą.

2. Wsyp mąkę, wymieszaj.

3. Mieszając, gotuj na małym ogniu, aż ciasto będzie gładkie i zacznie odstawać od ścianek naczynia.

4. Zestaw z ognia, przestudź.

5. Do masy wbijaj kolejno po jajku i ucieraj, aż wszystko się połączy.

6. Blachę wyłóż pergaminem. Wyciśnij na nią 12 podłużnych ciastek.

7. Piecz 15 min w temp. 200 st. C, a potem 10-15 min w temp. 180 st. C.

8. Wystudź, każde ciastko przekrój wzdłuż na pół.

9. Na mleku ugotuj budyń.

10. Wystudź, utrzyj z masłem, a potem z kajmakiem, schłodź.

11. Kremem napełnij szpryckę, nadziej eklerki.

12. Posyp cukrem pudrem.

Przepis Renaty Materlińskiej z "Przyjaciółki"