Dubajska czekolada ma konkurencję. Polacy pokochali tę słodką japońską przekąskę. Zrobisz ją w domu w 15 minut

Tanghulu to hit prosto z Azji - ta kolorowa, błyszcząca, chrupiąca i słodka przekąska podbija TikTok i Instagram. Choć przypomina lizaki na patyku, robi się ją z owoców i karmelu. I co najlepsze, wystarczy zaledwie kwadrans, by przygotować ją w domu z sezonowych owoców.