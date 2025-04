Czas przygotowania: 150 min

Stopień trudności: Średnie

Składniki:

22, 5 dkg mąki,

4 jaja,

16 dkg miękkiego masła,

15 dkg cukru pudru,

1 opakowanie suchych drożdży,

10 dkg rodzynek,

10 dkg kandyzowanych owoców,

100 ml rumu.

Przygotowanie:

Zalać rodzynki i skórkę kandyzowaną rumem i odstawić. Piekarnik rozgrzać do 210°C. Utrzeć cukier z masłem i kolejno dodawać jajka. Energicznie mieszać. Ma powstać gładki krem. Dodać mąkę wymieszaną z drożdżami, potem odsączone owoce. Wymieszać. Formę do keksa obłożyć pergaminem, wlać połowę ciasta, ułożyć kandyzowane owoce i przykryć resztą ciasta.

Wstawić do piekarnika na 20 minut, następnie obniżyć temperaturę do 150°C i piec 1, 5 godziny. Posypać cukrem pudrem.