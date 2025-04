Ilość porcji: 12

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

250 ml ciepłego mleka

10 g drożdży

10 dag cukru pudru + 1 łyżka

50 g masła

40 dag mąki

łyżeczka cynamonu

1 roztrzepane jajko

pół łyżeczki soli

700 g masy makowej

100 g orzechów włoskich

Przygotowanie:

1. Drożdże pokrusz na drobno.

2. Ciepłe mleko, łyżkę cukru pudru i drożdże wymieszaj.

3. Miskę nakryj ściereczką i odstaw masę, aż drożdże zaczną pączkować.

4. Masło, mąkę, cukier puder, cynamon, jajko i sól wymieszaj.

5. Do masy dodaj masę mleczno-drożdżową, wszystko razem zagnieć na gładkie ciasto.

6. Jeśli masa będzie zbytnio się kleić, dodawaj więcej mąki.

7. Ciasto odstaw do wyrośnięcia w ciepłe miejsce (na ok. 20 minut).

8. Ciasto rozwałkuj na prostokąt o wielkości 30x20 cm.

9. Rozsmaruj na nim masę makową.

10. Posyp orzechami i zawiń w rulon.

11. Rulonik pokrój na 12 kawałków. Ułóż je na blaszce, wyłożonej papierem do pieczenia.

12. Piecz w piekarniku nagrzanym do 200 stopni przez ok. 20 minut.

Materiały prasowe, Bakalland