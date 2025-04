Ilość porcji: 9

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

5 dag masła

1,5 szklanki mąki

3 łyżki cukru

2 dag świeżych drożdży

1/4 szklanki letniego mleka

skórka otarta z pomarańczy

jajko

10 dag rodzynek

Reklama

Przygotowanie:

1. Masło posiekaj z mąką i cukrem.

2. Drożdże rozetrzyj z mlekiem, połącz ze skórką pomarańczową.

3. Odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.

4. Rozczyn dodaj do mąki z masłem, wyrób elastyczne, gładkie ciasto.

5. Uformuj z niego kulę, przykryj ściereczką, odstaw do wyrośnięcia.

6. Ciasto zagnieć z połową opłukanych i osuszonych rodzynek.

7. Rozwałkuj na prostokąt grubości około 1 cm.

8. Posmaruj jajkiem roztrzepanym z małą ilością wody i posyp pozostałymi rodzynkami.

9. Ciasto zwiń w rulon, pokrój na 9 krążków o grubości ok. 2 cm.

10. Ułóż na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, odstaw do wyrośnięcia.

11. Ślimaczki posmaruj pozostałym jajkiem i piecz 25-30 minut w piekarniku nagrzanym do 185°C.