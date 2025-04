Drożdżowe ciasto wielkanocne

Alternatywa dla tradycyjnej wielkanocnej babki - pulchne wianuszki drożdżowe! Pyszny wypiek na święta wielkanocne!

fot. Fotolia

Składniki drożdżowego ciasta wielkanocnego:



500 g mąki przennej

15 g świeżych drożdży

jajko

2 łyżki cukru

250 ml mleka + 2 łyżki

cukier puder do posypania

Sposób przygotowania:



1. Drożdże włóż do miseczki, dodaj cukier i 2 łyżki mleka (powinno być letnie).

2. Wymieszaj.

3. Dodaj łyżkę mąki.

4. Wymieszaj rozczyn i odstaw go w ciepłe miejsce na 15-20 minut.

5. Przesiej mąkę do miski. Dodaj do niej sól i wymieszaj.

6. Dodaj rozczyn, pozostałą część mleka i jajko.

7. Zagnieć ciasto.

8. Wyrób ciasto i odstaw na godzinę do wyrośnięcia (przykryte ściereczką).

9. Ciasto podziel na 8 wałeczków.

10. Z każdego wałeczka zrób mały warkoczyk.

11. Blachę wyłóż papierem do pieczenia.

12. Wianuszki ułóż na blaszce i odstaw na 20 minut.

13. Piecz w 185 stopniach przez 30 minut.

14. Posyp cukrem pudrem.