Lato to czas, kiedy chętnie sięgamy po lody, aby schłodzić się w upalne dni. Choć sklepowe lody kuszą różnorodnością smaków, to nic nie może równać się z domowymi lodami przygotowanymi według sprawdzonego przepisu babci. Zrobisz je z naturalnych składników i bez nadmiaru cukru czy sztucznych barwników. Te lody to samo dobro!

Przygotowanie domowych lodów według przepisu babci to nie tylko sposób na pyszny deser, ale także na świetną zabawę w kuchni. Do ich zrobienia nie potrzebujesz maszynki, co czyni je jeszcze szybszymi i prostszymi w przygotowaniu.Te lody nie tylko smakują wyśmienicie, ale również pozwalają dobrać ulubione składniki i wykorzystać tylko te naturalne.

Składniki:

500 ml śmietanki 36%,

200 ml mleka,

120-150 g drobnego cukru,

4 żółtka,

dodatki wedle uznania.

Sposób przygotowania:

W rondelku podgrzej mleko, ale nie doprowadzaj do wrzenia. Jeśli chcesz przygotować lody waniliowe, już na tym etapie dodaj ekstrakt waniliowy albo przekrojoną laskę wanilii. Gorące mleko odstaw na chwilę. W miseczce utrzyj żółtka z cukrem na puszystą masę, a następnie stopniowo dodawaj gorące mleko (wcześniej wyjmij laskę wanilii, jeśli używasz). Cały czas mieszaj, aby żółtka się nie ścięły. Przelej do rondelka i jeszcze raz krótko podgrzej. Nie doprowadzaj do wrzenia. Następnie zdejmij rondelek z ognia i dodaj do mlecznej masy śmietankę, cały czas mieszając. Wszystkie składniki muszą dobrze się połączyć. Przełóż masę do miski, przykryj folią spożywczą (folia powinna dotykać powierzchni masy, aby nie powstał kożuch) i wstaw do lodówki na kilka godzin, aż masa całkowicie się schłodzi. Co 30 minut przemieszaj energicznie masę widelcem lub mikserem, aby rozbić kryształki lodu. Powtarzaj tę czynność przez 3-4 godziny, aż lody będą gładkie i kremowe. Pod koniec mrożenia dodaj wybrane dodatki, takie jak posiekane owoce, czekolada, orzechy czy sosy. Wariant: jeśli nie przygotowujesz lodów dla dzieci, możesz dodać do masy 1-2 łyżki alkoholu (np. wódki lub likieru), co obniży temperaturę zamarzania i zmniejszy ilość kryształków lodu.

fot. Domowe lody przepis babci/Adobe Stock, Iryna Melnyk

Babcine, domowe lody możesz przygotować także w wielu pysznych smakach, wykorzystując sezonowe owoce, orzechy, a także czekoladę czy kakao. Składniki te dodaj w ostatnim etapie, przed włożeniem lodów do zamrażarki.

Wykorzystaj zblendowane owoce i niewielką ilość pokrojonych kawałków. Dodaj je, a następnie dokładnie wymieszaj całość. W ten sposób przygotujesz pyszne domowe lody truskawkowe, bananowe czy jagodowe, a także z owoców leśnych. Masz pełną dowolność co do użytych dodatków. Na bazowy przepis dodaj ich ok. 200-300 g.

Do bazy śmietankowej możesz dodać także namoczone w wodzie lub mleku i zblendowane orzechy, masę karmelową albo kilka łyżeczek kakao. Sprawdzi się także roztopiona w kąpieli wodnej czekolada.

W wersji bez cukru użyj naturalnych słodzików, takich jak miód, syrop klonowy czy stewia. Pamiętaj, że niektóre słodziki mogą wpłynąć na konsystencję lodów, więc musisz uważać z ilością. W ten sposób zrobisz pyszne fit lody. W wersji niskowęglowodanowej wybierz tłustą śmietankę lub mascarpone, a zamiast cukru sięgnij np. po erytrytol. Tak powstaną keto lody w wielu pysznych smakach.

fot. Domowe lody przepis babci/Adobe Stock, tinasdreamworld

Domowe lody najlepiej przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku w zamrażarce. Najlepiej, jeśli jest to opakowanie plastikowe lub silikonowe. W sieci znajdziesz też specjalne pojemniki do przechowywania lodów wraz z łyżeczką do ich nakładania.

Pamiętaj też, że przed podaniem warto wyjąć lody na kilka minut, aby lekko zmiękły i były łatwiejsze do nakładania.

