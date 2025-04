Lane faworki to jeden z najprostszych sposobów na słodką przekąskę albo deser. To alternatywa dla tradycyjnych chrustów, ale różnią się sposobem przygotowania. Ich ciasto jest płynne i przypomina naleśnikowe lub to na churrosy, a zamiast wałkowania wylewa się je cienkim strumieniem bezpośrednio na rozgrzany tłuszcz. Dzięki temu powstają fantazyjne, chrupiące kształty, które smakują doskonale.

Lane faworki robi się ekspresowo, dzięki czemu możesz przygotować przekąskę na Tłusty Czwartek w kilkanaście minut. Wystarczy tylko przygotować lejące ciasto oraz rozgrzać olej. Tak przygotowane chrusty możesz też dowolnie formować w ciekawe kształty i gniazdka.

Składniki:

2 jajka,

pół szklanki mleka,

pół szklanki mąki pszennej,

łyżka cukru wanilinowego,

łyżeczka spirytusu,

szczypta soli,

olej do smażenia,

cukier puder do posypania.

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj jajka, mleko, przesianą mąkę, cukier wanilinowy, sól i spirytus. Ciasto powinno być lejące, ale nie za rzadkie - powinno przypominać gęste ciasto naleśnikowe. Jeśli jest zbyt płynne, dodaj odrobinę mąki. W szerokim garnku lub głębokiej patelni rozgrzej olej do temperatury ok. 175 stopni. Możesz sprawdzić temperaturę, wrzucając kroplę ciasta - jeśli od razu wypływa i zaczyna się rumienić, olej jest gotowy. Ciasto przelej do butelki z dziubkiem (np. po keczupie) lub do rękawa cukierniczego. Lej cienkim strumieniem na rozgrzany olej, tworząc wzory. Faworki smaż na złoty kolor z obu stron, a następnie wyjmij je na papierowy ręcznik, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu.

fot. Przepis na lane faworki/Adobe Stock, Brent Hofacker

Najpopularniejszą dekoracją lanych i tradycyjnych faworków jest po prostu oprószenie ich cukrem pudrem. Jednak ponieważ te akurat mają ciekawy kształt, możesz trochę poszaleć. Świetnym pomysłem będzie np. przygotowanie "faworkowych gniazdek" i udekorowanie ich w środku bitą śmietanę oraz owocami.

Świetnym dodatkiem są także domowe konfitury i dżemy, zwłaszcza z kwaśnych owoców, takich jak wiśnie, maliny czy porzeczki, które przełamują słodki smak faworków.

Dla miłośników deserów lodowych świetnym rozwiązaniem będzie serwowanie lanych faworków z gałką lodów oraz gęstą polewą czekoladową albo domową nutellą. Świetnie sprawdzi się także sos karmelowy oraz krem pistacjowy.

Lane faworki możesz także posypać posiekanymi orzechami (świeżymi lub prażonymi), a także płatkami migdałowymi, wiórkami czekoladowymi albo kokosowymi.

