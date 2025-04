Desery z rabarbarem

Od zeszłego rabarbarowego sezonu minął już cały rok, więc jeśli stęskniliście się za kwaśnym smakiem tych soczystych łodyg, to zobaczcie nasze propozycje na desery rabarbarowe. Może przyrządzicie coś rabarbarowego we własnej kuchni. I nie czekajcie zbyt długo, bo sezon na rabarbar niestety trwa krótko.

Reklama

Zobacz też inne przepisy na: Ciasto z rabarbarem

Kompot z rabarbaru, ciasto rabarbarowe, konfitury to tylko kilka z licznych propozycji zastosowania rabarbaru w kuchni. I jak się okazuje jest znany nie tylko u nas. Rabarbar cieszy się dużą popularnością w Wielkiej Brytanii, gdzie sezon na to warzywo trwa zdecydowanie dłużej, niż w Polsce i pierwszy zaczyna się już w okolicy grudnia, a drugi wiosną.

W Anglii piecze się ciasta z dodatkiem rabarbaru, przyrządza desery (najsłynniejsze to crumble oraz rhubarb fool), placki, przygotowuje syrop z rabarbaru, a także dodaje się go do mięs czy tuńczyka. W sklepach można nawet kupić jogurt rabarbarowy.

Zobacz też: Ciasto z rabarbarem i lodami waniliowymi

Ciekawostką jest, że na Wyspach rabarbar jest hodowany w ciemnych i ciepłych komórkach a zbierany przy blasku świec. Ciepło przyśpiesza wzrost a ciemność sprawia, że smak jest słodszy a struktura delikatniejsza.

Zobacz przepisy na rabarbarowe przysmaki:

[CMS_PAGE_BREAK:Kompot rabarbarowy]

Kompot rabarbarowy

Składniki potrzebne do przyrządzenia:

1/2 kg rabarbaru

2 l wody

cukier (najlepiej dodawać do smaku)

3 goździki

szczypta cynamonu

Sposób przyrządzenia:

Rabarbar umyć, pokroić na kawałki. W garnku zagotować wodę z goździkami i cynamonem. Do wrzątku wrzucić pokrojony rabarbar i gotować około 20 minut na średnim ogniu. Zdjąć z ognia, posłodzić do smaku. Gotowy kompot przecedzić przez gęste sito, przelać do dzbanka i odstawić do ostygnięcia.

[CMS_PAGE_BREAK:Rabarbarowa szarlotka]

Rabarbarowa szarlotka

Składniki potrzebne do przyrządzenia:

2 i 1/2 szklanki mąki

30 dag margaryny

3 żółtka

2 czubate łyżki cukru pudru

1 kg rabarbaru

2 szklanki cukru

cukier waniliowy

2-3 łyżki tartej bułki

4 białka

Sposób przyrządzenia:

Mąkę posiekać z margaryną, dodać żółtka i cukier puder. Zagnieść szybko ciasto i schłodzić w lodówce.

Umyty rabarbar oczyścić z włókien, pokroić na kawałki i rozgotować z szklanką cukru, odparowując sok. Trochę więcej niż połowę ciasta wyłożyć do tortownicy (dno i boki do połowy wysokości) i podpiec w gorącym piekarniku.

Podpieczone ciasto posypać tartą bułką, posmarować rabarbarem, ponownie posypać bułką, a następnie startym na grubej tarce pozostałym kawałkiem ciasta. Wstawić do piekarnika i dopiec na rumiano. Ubić pianę z białek i szklanką cukru. Ciasto wyjąć, przykryć pianą i ponownie wstawić do piekarnika na kilka minut, na najniższą temperaturę. Gdy piana zarumieni się delikatnie, wyjąć szarlotkę.

[CMS_PAGE_BREAK:Crumble czyli Rabarbar pod kruszonką]

Crumble czyli Rabarbar pod kruszonką

Składniki potrzebne do przyrządzenia: (na formę o średnicy 26 cm)

1/2 kg rabarbaru

1/2 szklanki cukru

2 łyżeczki cukru waniliowego i na kruszonkę...

1/2 szklanki mąki pszennej

1/2 szklanki cukru

cukier waniliowy

1/2 kostki zimnego masła

Sposób przyrządzenia:

Rabarbar umyć, obrać i pokroić na małe kawałki. Wymieszać z cukrem i cukrem waniliowym.

Formę żaroodporną wysmarować masłem. Rozłożyć rabarbar.

Zagnieść wszystkie składniki na kruszonkę, rozcierać w dłoniach na małe kuleczki Kruszonkę rozłożyć na rabarbarze. Piec w nagrzanym piekarniku ok. 30min. w temperaturze 180°C.

Zdjęcia w artykule: Depositphotos

Reklama

Zobacz też: Pomysły na dania z rabarbarem