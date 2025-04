Porzeczki można jeść na surowo, robi się z nich także galaretki, dżemy soki, kompoty, dodaje do deserów.

Gdy sezon na te owoce trwa można przyrządzać z nich przeróżne desery, ale warto też je zamrozić, by potem w oczekiwaniu na ciepłe dni móc delektować się tymi cennymi dla zdrowia owocami. Bo porzeczka to samo zdrowie, wzmacniają i oczyszczają nasz organizm i korzystnie wpływają na naszą urodę.

Warto więc wykorzystać ich kwaśny i wyrazisty smak w kuchni. Przedstawiamy wam kilka ciekawych propozycji na letnie ciasta i desery z porzeczkami.

Skubaniec z porzeczkami

Składniki:

kostka margaryny,

3 szklanki mąki pszennej,

2 szklanki cukru,

5 jajek,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

kisiel różowy,

porzeczki

Sposób przygotowania:

Margarynę posiekać z mąką, dwoma dodatkowymi łyżkami cukru, z proszkiem do pieczenia. Dodać żółtka i zagnieść ciasto. Podzielić na trzy części. Do jednej części dodać kisiel.

Jedną część wyłożyć na blachę, poukładać owoce. Pokruszyć różową część.

Z pięciu białek ubić pianę i nie przerywając ubijania dodawać dwie szklanki cukru. Ubitą pianę wyłożyć na różowe ciasto. Na białka pokruszyć ostatnią część białego ciasta. Piec 40 minut w 180 stopniach C.

Ciasto jabłkowo-porzeczkowe

Składniki:

3 szklanki mąki pszennej

2 jajka

130 g masła

2 łyżeczki proszku do pieczenia

szklanka cukru pudru

szklanka kwaśnej śmietany 18%

cukier waniliowy

1/2 łyżeczki soli

2 jabłka obrane i pokrojone w plasterki

porzeczki

Sposób przygotowania:

Mąkę wsypać do miski, wymieszać z cukrem, cukrem waniliowym, solą i proszkiem do pieczenia. Dodać miękkie masło, jajka, śmietanę i szybko zarobić ciasto.

Blaszkę wysmarować tłuszczem. Połową ciasta wylepiamy formę i wstawiamy do nagrzanego piekarnika (170 stopni) na 10 minut. Wyjąć z piekarnika, wyłożyć porzeczki, a na wierzch zetrzeć na tarce na grubych oczkach pozostałe ciasto. Wstawić do piekarnika na około 40 minut. Po lekkim przestudzeniu posypać cukrem pudrem.

Deser jogurtowy z porzeczkami i orzechami

Składniki:

jogurt grecki

czarne porzeczki

cukier puder

orzchy włoskie

Sposób przygotowania:

Porzeczki zmiksować z cukrem pudrem. Do połowy wysokiej szklanki włożyć jogurt, na to zmiksowane porzeczki, następnie znów jogurt. Całość udekorować całymi porzeczkami i orzechami.

