Desery z koziego sera

Coraz częściej doceniamy smak i właściwości zdrowotne kozich serów, ale nadal rzadko kojarzymy je z deserami. Nic bardziej błędnego. Okazuje się, że delikatny, kremowy smak koziego serka idealnie współgra ze słodyczą wiśni czy truskawek, tworząc w ten sposób niezrównane desery.

Sery kozie potrafią uświetnić każde danie, dodając im charakteru i wyrazistości. To produkt, który stanowi zarówno doskonałą bazę do stworzenia pełnego dania, jak również przysmak sam sobie. Wspaniale wzbogaci smak sałatek czy zup. Wystarczy dodać do niego chrupiące pieczywo, żurawinę i orzechy, by otrzymać pyszną i prostą przekąskę, która sprawdzi się przy każdej okazji.

Jednak fantazja kulinarna polega przede wszystkim na odwadze łączenia składników i wydobywania z nich nowych smaków. W przypadku takiego produktu jak ser kozi możliwości mamy naprawdę wiele, również tych słodkich.

Jeśli poszukujesz inspiracji przy stworzeniu niezapomnianego deseru, który zachwyci twoich gości, to z pewnością zainteresują Cię propozycje producenta francuskich kozich serów marki Merci Chef !.

Sernik jest jednym z najpopularniejszych polskich ciast. W wersji francuskiej, nieco bardziej wykwintnej, biały ser zastąpiony został serem kozim.

Sernik z koziego sera

Składniki:

500g serka koziego (np. roladka twarogowa Merci Chef !)

500g herbatników lub biszkoptów

75g stopionego masła

śmietana

15g startej skórki z limonki

30 ml soku z limonki

40g mąki

4 jaja

2 białka

szczypta startej gałki muszkatołowej

150g cukru

Sposób przygotowania:

Na początku przygotuj tortownicę – wysmaruj ją cienką warstwą tłuszczu, zarówno na spodzie jak i na brzegach. Zmiel herbatniki, dodaj roztopione masło i wymieszaj tak, aby otrzymać konsystencję ciasta. Oddziel żółtka od białek. W dużym półmisku wymieszaj dokładnie następujące składniki: kozi ser, cukier, żółtka, gałkę muszkatołową, mąkę, śmietanę, sok i skórkę z limonki.

Ubij pianę z białek a następnie dodaj ją do masy delikatnie mieszając, tak, aby uzyskać puszystą konsystencję. Całość wlej do tortownicy i piecz w piekarniku w temperaturze 180° C przez około 25 minut. Po wyjęciu z piekarnika odstaw do wystygnięcia. Następnie wstaw do lodówki co najmniej na 3 godziny. Podawaj na zimno, udekorowanego plasterkami limonki lub cytryny.

Deser o nazwie czarny las z kozim serem to jedna z tych fantazyjnych propozycji, która doskonale sprawdzą się podczas wykwintnej kolacji. Tak przygotowanym deserem z pewnością zaimponujesz nawet najbardziej wymagającym gościom.

Deser Czarny las

Składniki ciasta:

ser kozi 70g (np. Merci Chef ! natura)

50g mąki

50g cukru

4 łyżki śmietany

1 łyżeczka wanilii w płynie

6 jaj

proszek do pieczenia

szczypta soli

okrągła foremka

Składniki nadzienia:

300g koziego sera (Merci Chef !)

kandyzowane wiśnie

100ml wiśniówki

400g śmietanki

140g cukru

Sposób przygotowania:

Ciasto:

Oddziel żółtka od białek. Dobrze wymieszaj żółtka z cukrem aż cukier się rozpuści. Następnie dodaj mąkę, śmietanę, wanilię i kozi ser. W osobnej misce ubij pianę na sztywno. Dodaj do niej cukier, sól i proszek do pieczenia i wymieszaj delikatnie. Połącz delikatnie obie masy. Wlej ciasto do blachy do pieczenia, włóż do piekarnika i piecz przez 20 minut w 200° .

Przygotowanie nadzienia:

Wymieszaj śmietankę z kozim serem, cukrem i sokiem z wiśni. Dodaj kandyzowane wiśnie i wiśniówkę.

Z gotowego biszkoptu wykrój 20 krążków ciasta przy pomocy foremki.

Przekładaj krążki ciasta na przemian z nadzieniem. Tak ułożony deser możesz udekorować wiórkami mlecznej gorzkiej czekolady, kandyzowanymi wiśniami oraz likierem wiśniowym.

Warto zadbać o to, aby serwowane przez nas desery cieszyły nie tylko podniebienie ale również i oczy.