Przygotowanie ok. 15 min

Gotowanie ok. 7 min

Porcja ok. 390 kcal

Przepis na 4 porcje:



- 4 duże, niezbyt twarde owoce kiwi

- 2 białka

- 1/2 szklanki śmietany kremówki

- 5 łyżek cukru

- sok i skórka z cytryny

Dodatkowo:



- owoce do dekoracji (kiwi, morele, brzoskwinie itp.)

Sposób wykonania:



1. Kiwi obierz, opłucz i pokrój w niewielką kostkę. Cukier, sok oraz skórkę cytryny doprowadź do wrzenia i gotuj 5 min, cały czas mieszając. Dodaj kiwi i gotuj jeszcze 2 min. Zmiksuj i lekko przestudź.

2. Ubij na sztywno białka i kremówkę. Delikatnie połącz z pulpą owocową. Rozlej do pucharków. Deser udekoruj owocami i od razu podawaj.

