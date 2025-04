Pyszny deser z borówkami to idealna sezonowa przekąska, która może działać orzeźwiająco, ale może być także klasyczną słodką przyjemnością. Borówki mają neutralny smak, dlatego możesz je łączyć z jogurtem czy serkiem mascarpone, a także dodawać do ciast i wykorzystać jako dekorację. Zobacz, co można zrobić z borówek.

Jogurtowe desery to idealna opcja na śniadanie i na przekąskę między posiłkami. Do ich przygotowania potrzebujesz jedynie kilku składników, a efekt jest wspaniały.

Składniki:

garść borówek,

jogurt naturalny,

musli śniadaniowe,

miód,

maliny,

mięta do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Borówki i maliny umyj i osusz. Łyżkę jogurtu naturalnego przełóż do szklanki albo salaterki, a na wierzch wysyp trochę musli. Polej płatki łyżeczką miodu, ułóż owoce, a następnie całość znów przykryj jogurtem, płatkami z miodem oraz owocami. Powtarzaj, aż salaterka się wypełni, a wierzch udekoruj listkami mięty. Deser z borówkami podawaj lekko schłodzony.

Sernik to ciasto, które doskonale smakuje przez cały rok. To także idealny pomysł na deser z borówkami. Możesz go dekorować sezonowymi produktami i modyfikować jego smak w zależności od pory roku. Możesz go przygotować na ciepło lub zimno, w obu wersjach sprawdzą się borówki.

Składniki:

200 g mąki pszennej,

60 g zimnego masła,

1 jajko + 1 żółtko,

pół łyżeczki proszku do pieczenia,

opakowanie cukru waniliowego,

40 g mąki ziemniaczanej,

⅔ szklanki cukru,

500 g twarogu na sernik,

200 g serka mascarpone,

ok. 300-350 g borówek.

Sposób przygotowania:

Borówki umyj, osusz i odłóż. Piekarnik nastaw na 180 stopni, a formę do pieczenia wyłóż papierem. Mąkę wsyp do miski i dodaj pokrojone w kostkę zimne masło. Siekaj lub rozcieraj, aż powstanie kruszonka. Dodaj żółtko i zagnieć ciasto. Musi mieć jednolitą masę. Gotowym ciastem wyłóż dno oraz boki formy i włóż na 15 minut do lodówki. Po tym czasie od razu włóż je do piekarnika i piecz ok. 20 minut, aż spód będzie złotobrązowy. W tym czasie przygotuj masę serową. Do miski włóż twaróg, mascarpone, cukier zwykły i waniliowy, a także mąkę ziemniaczaną. Miksuj na średnich obrotach przed kilka minut, następnie dodaj jajko i miksuj, aż powstanie kremowa masa. Całość przełóż do formy z upieczonym spodem, na wierzchu ułóż ¾ borówek i piecz jeszcze przez 30 minut. Studź sernik przy zamkniętych drzwiczkach, a na koniec udekoruj pozostałą ilością borówek.

Tartaletki, czyli małe tarty, to idealna słodka przekąska, która pasuje do popołudniowych imprez i spotkań rodzinnych, a także do porannej kawy. Możesz je przygotować z wielu sezonowych owoców, jednak delikatny smak borówek zrobi z nich lekki, orzeźwiający deser.

Składniki:

250 g mąki pszennej,

150 g zimnego masła,

ok. 400 g borówek,

80 g cukru pudru,

1 jajko,

łyżka zimnego mleka,

szczypta soli,

250 gładkiego serka (może być homogenizowany),

100 g mascarpone,

skórka z cytryny,

listki mięty do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Borówki umyj, osusz i odłóż. Przygotuj ciasto. Przesiej mąkę do miski lub na stolnicę, dodaj pokrojone drobno zimne masło i posiekaj, aż całość się połączy. Dodaj szczyptę soli oraz 3 łyżki cukru pudru (ok. 30 g). Siekaj dalej, aż powstanie kruszonka. Następnie wbij jajko i zagnieć ciasto. Jeśli będzie zbyt suche, możesz dodać odrobinę mleka i wyrabiać dalej. Kiedy będzie miało jednolitą formę, zawiń je w folię i odstaw do lodówki na godzinę. Po tym czasie oprósz stolnicę mąką i rozwałkuj ciasto. Następnie wytnij kółka. Ich średnica powinna być nieco większa od przygotowanych na nie foremek. Każdy kawałek ciasta włóż do foremki i nakłuj spody widelcem. Wstaw do nagrzanego na 180 stopni piekarnika i piecz przez 15 minut. Przygotuj masę, mieszając dwa rodzaje serków z cukrem pudrem. Wyłóż gotowy krem do ostudzonych lekko tartaletek, posyp skórką z cytryny, a na wierzchu ułóż borówki. Możesz także posypać wierzch startą czekoladą. Gotowe tartaletki włóż do lodówki i podawaj na zimno.

Borówki lubią być podawane na zimno, są więc idealnym dodatkiem do orzeźwiających deserów albo słodkich śniadań. Mieszając je z mlekiem i nasionami chia, stworzysz idealne połączenie, które dodaje energii i dba o twój dobry nastrój przez cały dzień.

Składniki:

ok. 250 g borówek,

mleko kokosowe (lub dowolne),

3 łyżki nasion chia,

listki mięty.

Sposób przygotowania:

Umyj i osusz borówki, a następnie ¾ wrzuć do misy blendera i zmiksuj na gładką masę. Mleko wymieszaj z nasionami chia. Przełóż łyżkę do szklanki, dodaj łyżkę musu borówkowego oraz borówki. Powtarzaj wszystkie czynności, aż miejsce w szklance się skończy, a na koniec udekoruj całość listkami mięty. Włóż do lodówki i zostaw tam deser z borówkami na całą noc.

