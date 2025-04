Przygotowanie: 20 min (+chłodzenie)

Pieczenie ciasteczek: 10 min

Porcja: 380 kcal

Przepis na 2 porcje:

- 1/2 butelki lekko musującego różowego wina

- łyżeczka cukru

- 2 łyżeczki żelatyny instant

- 2 goździki

- kawałek laski cynamonu

- 1/4 szklanki kremówki

- 1/2 tabliczki białej czekolady

Ciasteczka cytrynowe:

- 25 dag mąki

- 12 dag masła

- 5 dag cukru pudru

- 2 żółtka

- skórka otarta z cytryny

- 2 łyżki soku z cytryny

Sposób wykonania:

1. Ciasteczka cytrynowe: mąkę posiekaj z masłem, cukrem pudrem, skórką z cytryny, dodaj żółtka, sok z cytryny i szybko zagnieć ciasto. Rozwałkuj na oprószonym mąką blacie i wykrój różnej wielkości serduszka. Piecz 10 minut w 190 stopniach.



2. Wino musujące podgrzej z cukrem, goździkami, cynamonem. Wyjmij przyprawy i wsyp żelatynę instant. Mieszaj delikatnie, aż się cała rozpuści. Gdy galaretka przestygnie, wlej ją do wysokich kieliszków i odstaw do całkowitego stężenia do lodówki na około 1,5 godziny.

3. Białą czekoladę rozpuść na parze. Na pergaminie narysuj ołówkiem dwa niewielkie serca, łyżeczką narysuj wzdłuż kreski ozdoby z płynnej czekolady, odstaw do stężenia. Kremówkę ubij na sztywno (możesz dodać do niej kropelkę prawdziwego ekstraktu waniliowego lub miąższ wyskrobany z połowy laski wanilii) i udekoruj galaretki. Na wierzchu ułóż czekoladowe serca. Deser podawaj z ciasteczkami cytrynowymi.

