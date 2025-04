Łamańce

Przygotuj:

Ciastka:

2/3 szklanki mąki

7 dag schłodzonego masła

łyżka cukru

żółtko.

Masa makowa:

szklanka maku

szklanka mleka

1/2 szklanki płynnego miodu

2/3 szklanki rodzynek

1/3 szklanki koniaku lub brandy (albo wody z sokiem z cytryny)

laska wanilii

szklanka migdałów

łyżka kandyzowanej skórki pomarańczowej

cytryna

Sposób przyrządzania:

Z podanych składników zagnieść szybko kruche ciasto. Włożyć je na pół godziny do lodówki. Rozwałkować cienko i pokroić w prostokąty 2 x 7 cm. Ułożyć na blasze i piec na złoto (10-15 min). Mak zalać wrzącym mlekiem, gotować 20 min na najmniejszym ogniu. Osączyć. Zmielić trzykrotnie. Migdały sparzyć, obrać i posiekać. Cytrynę wyszorować, zetrzeć skórkę, wycisnąć sok. Rodzynki namoczyć w brandy (jeśli deser mają jeść też dzieci, to w wodzie z sokiem z cytryny). Wydrążyć laskę wanilii, ziarenka dodać do maku. Dołożyć pozostałe składniki (i łyżeczkę startej skórki cytrynowej). Ewentualnie doprawić sokiem z cytryny. Schłodzić. Podawać w miseczce (najefektowniej wygląda w szklanej) z wbitymi w mak łamańcami.

Kluski - wersja ekspresowa

Przygotuj:

1/2 paczki makaronu wstążki

puszka gotowej masy makowej

Sposób przyrządzania:

Makaron ugotować według przepisu na opakowaniu. Masę ułożyć na środku dużego talerza, kopczyk z maku otoczyć wianuszkiem wystudzonego makaronu.