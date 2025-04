Przygotowanie: 40 min

Składniki na 16–20 sztuk:

- 40 dag kaszy manny

- 25 dag masła

- 2 duże jajka

- 1 łyżeczka aromatu waniliowego

- pół łyżeczki soli

Na nadzienie:

- 10 dag daktyli

Na syrop:

- 200 ml płynnego miodu

- 100 ml wody

- 1 łyżka wody pomarańczowej (ew. kilka kropli aromatu pomarańczowego)

Dodatki:

- olej do głębokiego smażenia

- cukier puder do posypania

Sposób wykonania:

1. Do kaszy manny dodaj pokrojone na kawałki miękkie masło. Jajka roztrzep widelcem albo trzepaczką i dodaj do kaszy manny. Wymieszanej z masłem. Na koniec wlej aromat waniliowy i dodaj szczyptę soli.

2. Zagnieć miękkie ciasto. Jeżeli będzie zbyt gęste, można dodać kilka łyżek zimnej wody. Daktyle drobno posiekaj.

3. Ciasto wyłóż na stolnicę i uformuj wałeczek o średnicy ok. 3–4 cm. Następnie rozpłaszcz go i przez całą długość zrób w środku rowek. W zagłębieniu ułóż posiekane daktyle.

4. Zlep wałeczek ciasta nad daktylami tak, aby nadzienie było całkowicie zakryte. Ostrym nożem pokrój wałeczek ciasta ukośnie na kawałki długości ok. 4–5 cm. Włóż do lodówki do schłodzenia na 30–40 minut.

5. Do szerokiego płaskiego rondla lub głębokiej patelni wlej olej i rozgrzej. Uważaj, żeby temperatura nie była zbyt wysoka, bo włożone ciasteczka od razu się spalą (podobnie, jak przy smażeniu pączków i faworków). Do rozgrzanego oleju wkładaj ciasteczka i smaż na złotobrązowo.

6. Przygotuj syrop. Miód, wodę i wodę pomarańczową wlej do płaskiej miski. Wymieszaj. Do syropu wkładaj usmażone ciasteczka daktylowe. Nasączaj je dobrze syropem, a potem odłóż do wysuszenia. Kiedy już całkowicie wyschną, posyp cukrem pudrem.

