Ilość kalorii: 610

Czas przygotowania: 270 min

Ilość porcji: 6

Stopień trudności: Średnie

Składniki:

30 dag czekolady deserowej

7 żółtek

25 dag cukru pudru

szklanka ciepłego mleka

1,5 szklanki śmietany kremówki

miąższ z laski wanilii

kakao do posypania

Reklama

Przygotowanie:

Oto przepis na pyszny suflet czekoladowy!

1. Czekoladę rozpuść, mieszając, na parze.

2. Żółtka, cukier i miąższ wanilii zmiksuj do białości w garnku.

3. Postaw na małym ogniu i cały czas miksując, wlej mleko.

4. Nie przerywając miksowania, gotuj powoli, aż masa zgęstnieje.

5. Następnie zestaw garnek z ognia, dodaj rozpuszczoną czekoladę, wymieszaj dokładnie i odstaw, aby masa przestygła.

6. Schłodzoną kremówkę ubij na sztywno.

7. Bardzo delikatnie połącz z masą czekoladową.

8. Boczne ścianki foremek do sufletów wyłóż pergaminem, przymocuj za pomocą gumki recepturki.

9. Masę wlej do foremek.

10. Odstaw do zamrażalnika na 3-4 godziny.

11. Przed podaniem delikatnie usuń pergamin.

12. Sufleciki oprósz lekko kakao i podawaj.

Reklama

Przepis Roberta Grotkowskiego z "Pani domu"