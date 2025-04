Brzmi bardzo amerykańsko i w gruncie rzeczy jest bardzo amerykańskie. Przepis na to ciasto pochodzi ze zbioru opowiadań „Amerykańskie dziewczyny poszukują szczęścia”. Ciasto jest przepyszne, a jego wykonanie banalne. To jedno z najbardziej czekoladowych ciast jakie będzie Wam dane skosztować!

Reklama

Składniki na ciasto:

2 szklanki zwykłej mąki

2 szklanki cukru

szczypta soli

250 gramów masła

3 łyżki kakao

1 szklanka coca-coli

1 ½ szklanki miniaturowych pianek marshmallow (możecie je kupić w sklepie, albo zrobić sami; odsyłam do przepisu z genialnej książki kucharskiej Garfielda "Mam natchnienie na jedzenie")

½ szklanki maślanki

2 jajka, dobrze ubite

łyżeczka wanilii

1 łyżeczka proszku do pieczenia

Przygotowanie ciasta:

Mąkę, cukier, sól i proszek do pieczenia wsyp do rondla i wymieszaj. Podgrzej masło, kakao, coca-colę oraz pianki do wrzenia (pianki dodaj na końcu). Zdejmij z ognia i zamieszaj, żeby rozpuścić pianki. Wylej masę na cukier i mąkę, dobrze wymieszaj. Dodaj pozostałe składniki i znów dobrze wymieszaj. Wlej ciasto do natłuszczonej formy i piecz w 180 stopniach przez 30 do 40 minut (ja piekę na termoobiegu 30 minut).

Składniki na polewę:

125 gramów masła

3 łyżki kakao

6 łyżek coca-coli

450 gramów cukru pudru

łyżeczka wanilii

Przygotowanie polewy:

Reklama

Masło, kakao i coca-colę podgrzewaj w rondlu, doprowadź do wrzenia. Wymieszaj z cukrem pudrem i wanilią, aż powstanie rzadka pasta. Nasącz nią ciasto zaraz po wyjęciu z piekarnika, gdy będzie gorące. Voilà! Życzę smacznego!