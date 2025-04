Składniki na 30 ciasteczek:

- 200 g migdałów

- 200 g cukru

- 200 g mąki

- 30 g kakao gorzkiego

- 200 g masła

- 200 g czekolady pełnej gorzkiej

Potrzebne przedmioty:

- Blaszka do pieczenia

- blender

- folia kuchenna bez pcv

- zestaw do gotowania na parze

- pergamin.

Migdały rozłożyć na blaszce i lekko uprażyć w piekarniku, muszą się zaledwie zarumienić. Rozdrobnić w blenderze razem z częścią cukru (50 g). Na stolnicy wymieszać mąkę z kakao, dodać migdały z cukrem. Na środek położyć kawałki masła i szybkimi ruchami palców połączyć je z pozostałymi składnikami; z ciasta zrobić kulę, przykryć folią i włożyć na 1/2 godz. do lodówki. Tymczasem rozpuścić w kąpieli wodnej pokrojoną czekoladę.

Podzielić ciasto na kawałki i utoczyć wałeczki grubości palca. Pokroić je na kawałki (ok. 3 cm) i uformować z nich kuleczki wielkości czereśni. Wyłożyć blaszkę pergaminem i rozłożyć ciasteczka w pewnej odległości od siebie. Piec ok. 15 min. w piekarniku nagrzanym do 160°C, a kiedy wystygną, skleić po dwa rozpuszczoną czekoladą. Całuski podawać, kiedy czekolada zastygnie.

Przepis pochodzi z książki "Czekolada - nowa harmonia smaku" Rasalby Gioffre, która została wydana nakładem kieleckiego wydawnictwa Jedność.