czekolada Lindt

W codziennym pędzie, natłoku obowiązków, w nieustającym poczuciu, że coś musimy jeszcze zrobić, o czymś pamiętać – często zapominamy o własnych potrzebach, o tym jak pachnie powietrze po deszczu, jak smakuje dobra czekolada, czy jak szumią drzewa. Pragniemy więcej, dalej i szybciej, choć wcale nie sprawia to nam radości. Brzmi znajomo? Zwolnij. Zobacz, jak wiele ci umyka. To właściwy moment, żeby odetchnąć i naprawdę poczuć to wszystko, co dzieje się wokół Ciebie.

Poczuj zapach

Otwórz opakowanie i zbliż czekoladę do nosa tak, by móc z bliska poczuć jej aromat. Postępuj powoli, czerpiąc przyjemność z samego rozpakowywania czekolady Lindt Excellence jeszcze zanim jej spróbujesz. Wszystko to bowiem przyczynia się do głębi i intensywności czekających Cię doznań.

Czy zapach jest przyjemnie wyrazisty, czy też delikatny? Czy wyczuwasz w nim dodatkowe nuty wanilii, przypraw korzennych, owoców? Czy, doświadczając zapachu czekolady zmysłem węchu, pojawiają się wspomnienia związane z dzieciństwem, relaksem, miłą niespodzianką?

Zobacz

Dobrej jakości czekoladę cechuje odpowiedni blask i jedwabisty połysk. W zależności od rodzaju i zawartości kakao, jej kolor waha się w granicach szerokiego spektrum tonów i odcieni brązu. Zaangażuj teraz zmysł wzroku i zauważ kolor czekolady, jej strukturę, połysk, kształt, krawędzie, tabliczkę z każdej strony.

Usłysz

A teraz skieruj uwagę na zmysł słuchu. Zaobserwuj, czy czekolada wydaje jakiś dźwięk przy dzieleniu na mniejsze części. Czy słyszysz charakterystyczne "klik!", kiedy przełamujesz tabliczkę? Dobrej jakości czekolada łamie się łatwo i przyjemnie. Czekolada gorzka wydaje dźwięk krótki i wyrazisty.

Dotknij

Czekolada powinna rozpuszczać się pod wpływem temperatury twojego ciała. Weź kawałek, umieść go między palcem wskazującym i kciukiem, lekko nimi poruszając. Gdy czekolada zacznie się rozpuszczać, postaraj się wyczuć jej konsystencję. Zwróć uwagę na doświadczanie struktury - tym razem będzie jednorodna i idealnie gładka. Cząsteczki czekolady Lindt są tak małe, że nie wyczujesz w niej najmniejszej nawet ziarnistości czy szorstkości.

Poczuj smak

Włóż mały kawałek czekolady do ust, potrzymaj przez chwilę na języku i pozwól, by się na nim rozpłynęła. By móc w pełni rozkoszować się jej aromatem, wdychaj powietrze przez usta, a wydychaj nosem – smak i zapach czekolady przenikną twoje zmysły. Rozprowadź czekoladę po całym języku i wszystkich zakamarkach podniebienia, postaraj się odkryć i rozpoznać rozmaite nuty smakowe. Delektuj się smakiem, który zaskoczy twoje podniebienie. W chwili, gdy kawałek czekolady zaczyna rozpływać się w ustach, rozpoczyna się doświadczenie wielowymiarowej, długotrwałej przyjemności i odkrywania bogactwa aromatów.

Uważna degustacja Lindt Excellence pozwoli odkryć różnice w pozornie podobnych smakach czekolad o wysokiej zawartości kakao jak 70% i 85%. Z jednej strony nasze wyostrzone zmysły wyczują miękki kwiatowy posmak z nutą wanilii w czekoladzie 70% kakao, a z drugiej strony pozwolą odkryć świeżą ziemistą nutę wzbogaconą suszonymi owocami i lukrecją w tabliczce 85% kakao - poczujemy niuanse, których odkrycie sprawi nam z całą pewnością dużo przyjemności. Dzięki uważnej degustacji każda z receptur Lindt Excellence zabierze Cię w podróż do nowych krain wewnętrznych doznań.

Zarówno Mindfulness, jak i czekolada Lindt Excellence to umiłowanie jakości, dostrzeganie detali, finezja smaku, a jednocześnie sztuka świadomego życia skupionego na szczegółach, odkrywaniu i doświadczaniu rzeczywistości w całym jej bogactwie. Wypróbuj moc swoich zmysłów na różnych smakach tabliczek i okrywaj różnicę w sobie i w samych czekoladach.