Czekolada pochodzi z Ameryki Południowej, skąd została przywieziona przez Krzysztofa Kolumba. Bogata w magnez i kofeinę, usprawnia pracę mózgu. Doskonale wpływa na nasz nastrój i samopoczucie. Dodawana do deserów lub jedzona w formie tabliczki ma wielu zwolenników. Możemy wykorzystać ją również do różnych napojów, w tym na gorąco lub zimno. Sprawdź nasze przepisy na dania i desery z czekoladą!

Reklama

Czekolada: przepis

Oto składniki na czekoladę z daktylami:

tabliczka czekolady

100 g daktyli

30 g posiekanych orzechów

Jak zrobić czekoladę z daktylami?

Formę wykładamy papierem do pieczenia lub folią aluminiową. Usuwamy pestki z daktyli i przekładamy do miksera. Mielimy na gładką i zwartą masę. Orzechy podprażamy na suchej i rozgrzanej patelni przez około 5 minut. Dorzucamy do miksera i blendujemy razem z daktylami. Całość przekładamy do formy i ugniatamy za pomocą ręki, dociskając do brzegów. Czekoladę roztapiamy w kąpieli wodnej przez około 5 minut i przelewamy na wierzch mieszanki orzechowo-daktylowej. Przekładamy do lodówki lub zamrażarki i schładzamy przez około 20 minut. Tak przygotowaną czekoladę dzielimy na mniejsze kawałki i zawijamy w papier do pieczenia lub folię aluminiową.

Czekolada do fontanny: przepis

Oto składniki na czekoladę do fontanny:

5-6 tabliczek czekolady

pół szklanki mleka

5 łyżek śmietanki kremówki

ekstrakt waniliowy

Jak zrobić czekoladę do fontanny?

Czekoladę kruszymy na mniejsze kawałki i roztapiamy w kąpieli wodnej. Dolewamy mleko i mieszamy podczas roztapiania w misce. Stopniowo dolewamy mleko i miksujemy trzepaczką na gładką masę. Dodajemy kremówkę i ekstrakt waniliowy do całości. Wlewamy czekoladę do fontanny lub fondue i serwujemy na ciepło z owocami, chlebem lub piankami marshmallows.

Czekolada do picia: przepis

Oto składniki na czekoladę do picia:

5 łyżek kakao

3 szklanki mleka

szczypta soli

łyżka cukru

bita śmietana

szczypta kardamonu

szczypta mielonego cynamonu

Jak zrobić czekoladę do picia?

Do rondelka wlewamy mleko i podgrzewamy na średnim ogniu. Wsypujemy stopniowo naturalne kakao i gotujemy w mleku przez około 10 minut. Cały czas mieszamy, nie doprowadzając do wrzenia, ani przypalenia. Doprawiamy na koniec szczyptą soli oraz cukru. Tak przygotowane kakao serwujemy z odrobiną bitej śmietany posypanej mielonym cynamonem i kardamonem.

Reklama

Zobacz inne książki kucharskie redakcji Polki.pl