Najlepszy cytrynowiec siostry Anastazji: pyszny przepis, który zawsze wychodzi. Zobacz, jak zrobić to lekkie i puszyste ciasto

Cytrynowiec siostry Anastazji idealnie sprawdza się do wspólnej kawy z bliską osobą, a także jako lekki i puszysty deser po obiedzie. Możesz przygotować go na kilka sposobów - wykorzystać obie masy do przełożenia biszkoptów albo jedną z nich posmarować ciasto z góry i po bokach. Oto przepis na pyszny cytrynowiec.