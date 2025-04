Przygotowanie 15 min

Pieczenie ok. 40 min

Porcja ok. 270 kcal

Przepis na 10 porcji:

- 2 szklanki mąki

- 1,5 szklanki cukru

- 6 jajek

- 2 czubate łyżki mąki ziemniaczanej

- kostka margaryny (25 dag)

- 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia

- 3 łyżki oleju

- otarta skórka i sok z 2 cytryn

Obłożenie:

- naturalny serek homogenizowany

- sok z 1/2 cytryny

- ok. szklanki cukru pudru

Sposób wykonania:

1. Margarynę ubij z cukrem, cały czas miksując, dodawaj po żółtku. Dodaj olej, sok i skórkę z cytryny. Wsyp obie mąki przesiane z proszkiem do pieczenia. Wymieszaj. Na końcu delikatnie domieszaj ubitą pianę z białek.

2. Ciasto przełóż do foremki keksowej wysmarowanej masłem i wysypanej mąką. Piecz ok. 40 min w temp. 180 stopni do suchego

patyczka. Gotowe wyjmij z foremki i ostudź.

3. Serek wymieszaj z sokiem z cytryny i cukrem pudrem, tak aby otrzymać gęsty lukier. W razie potrzeby dosyp jeszcze odrobinę cukru. Masą obłóż ciasto i odstaw na godzinę, aby stężała.

