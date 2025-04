Reklama

Dlaczego drożdżówka ze sklepu jest niezdrowa?

Drożdżówka to taki nasz rodzimy fast-food. Do niedawna można ją było kupić w każdym sklepiku szkolnym. Sprzedawana bez opakowania, zatem o skład trzeba było zapytać. Czy ktoś pytał? Czy ktoś zastanawiał się, z czego się składa? Naiwnie wierzymy, że w składzie drożdżówki znajdziemy mąkę, drożdże, cukier, jajka, masło, wodę i nadzienie, w postaci owoców, sera czy maku. Niby nic strasznego, sama natura. A jak jest w rzeczywistości? Drożdżówki nie mają w sobie żadnych cennych wartości odżywczych. Mało tego, ich skład przypomina często tablicę Mendelejewa, z przewagą E. Możemy tu znaleźć substancje powszechnie uważane za niebezpieczne np. czerń brylantową (E151), stosowaną w Europie jako barwnik, zakazaną jednak w USA ze względu na możliwość wystąpienia negatywnych konsekwencji dla zdrowia – mówi Maria Jakubowska, specjalista ds. żywienia z Fundacji BOŚ.

Co więcej, jedna bułka np. z serem zawiera około 2 łyżeczek cukru prostego, który to gwałtownie podnosi stężenie glukozy we krwi, a następnie prowadzi do jej równie gwałtownego spadku. Skutkuje to rozdrażnieniem, sennością i pogorszeniem koncentracji. Jednym słowem - nie sprzyja nauce. Dodatkowo tuczy. - Bardzo kaloryczne i tłuste są oczywiście pączki. Najbardziej tuczą te z dżemem lub budyniem, polane dodatkowo lukrową lub czekoladową polewą.

Ciekawostki:

• Drożdżówka z serem: 310 kcal, 2 łyżeczki cukru.

• Przeciętny pączek z nadzieniem i polewą: około 340 kcal; pączek bez nadzienia i polewy: około 200 kcal

SKŁAD PRZYKŁADOWEJ DROŻDŻÓWKI: mąka pszenna, nadzienie jagodowe 30% (owoce jagodowe, przecier jabłkowy, cukier, woda, zagęstnik: guma guar i skrobia modyfikowana, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, aromat, barwnik: czerń brylantowa), cukier, tłuszcz roślinny utwardzony, masa jajeczna, drożdże, serwatka w proszku, stabilizator: sorbitol, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, glikol propylenowy, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, sole potasowe kwasów tłuszczowych; sól, regulator kwasowości dwuoctan sodu, aromat identyczny z naturalnym, mąka łubinowa, konserwant: propionian wapnia, dwutlenek siarki, barwnik: beta karoten, enzymy, mąka sojowa.

A może by tak jednak znaleźć domowy przepis na drożdżówkę?

Czym zastąpić słodką bułkę w szkole?

Drożdżówki i pączki są bezwartościowe i kaloryczne, ale można skorzystać z tylu alternatyw. Właściciele sklepików szkolnych mogą w miejsce niezdrowej drożdżówki zaserwować zdrowe muffiny z dodatkiem daktyli czy bananów. Są smaczne i słodkie, a o wiele zdrowsze, niż drożdżówka. Mamy przepis!

Babeczki z płatkami owsianymi, bananami i orzechami



Składniki na 12 sztuki:

100 g płatków owsianych

200 g mąki pszennej

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 łyżeczka sody oczyszczonej

1/4 łyżeczki soli

4 duże dojrzałe banany

jajko

60 g rozpuszczonego masła lub oliwy

75 g orzechów włoskich

Wykonanie:

Wymieszaj mąkę, płatki owsiane, proszek do pieczenia, sodę i sól. W osobnym naczyniu rozgnieć widelcem banany, dodaj jajko, masło lub oliwę i wszystko dokładnie wymieszaj. Połącz z mąką i płatkami, dodaj posiekane orzechy i wymieszaj. Formę do pieczenia muffin wyłóż papilotkami i napełnij masą. Wierzch każdej babeczki możesz udekorować posiekanymi orzechami włoskimi.

Piecz na złoty kolor w 180 st. C ok. 20-25 min.

