Łamańce z makiem to rodzaj ciasteczek zanurzonych w paście śmietanowo-makowej.

Ciasto robimy z pół litra mąki, pół kostki masła, szklanki cukru, żółtka i odrobiny gęstej, zimnej śmietany. Składniki mieszamy ze sobą (z wyj. śmietany) i wyrabiamy, zaś śmietany dodajemy tylko tyle, by ciasto połączyło się ze sobą.

Rozwałkowujemy je cienko (2 -3 mm) i wykrawamy księżyce, krążki, ale mogą być także prostokąty.

Układamy na papierze do pieczenia i pieczemy w rozgrzanym do 170 stopni piekarniku ok. 10 -15 minut. Powinny być rumiane, ale niezbyt brązowe.

Mak moczymy wcześniej, mielimy dwa razy w maszynce do pieczenia, a następnie ucieramy z łyżką cukru. Dodajemy następnie kilka łyżek śmietany, posiekane płatki migdałowe, skórkę startą z pół cytryny i mieszamy razem.

Można też użyć gotowej masy makowej z puszki i zmieszać ją ze śmietanką oraz migdałami i cytryną.

Masę przekładamy do miseczki lub salaterki i wtykamy w nią ciastka. Dość gęsto. Całość można nabierać łyżką i nakładać na talerzyki deserowe, albo można też wyjmować ciasteczka oblepione masą makową. Wszystko zależy od tego, jak gęstą masę przygotujemy.

Innym sposobem jest też połamanie ciastek i zmieszanie ich z masą makową