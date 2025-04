Ciasto z rabarbarem to zwiastun nadchodzącego lata. Rzewień ciekawie komponuje się z korzennymi przyprawami dając wspaniały smak. Ciasto z rabarbarem i truskawkami, ciasto z rabarbarem i pianką budyniową lub na oleju skusi wielbicieli kwaskowych nut – sprawdź nasze przepisy!

Ciasto z rabarbarem i truskawkami: przepis

Oto składniki na ciasto z rabarbarem i truskawkami:

300 gram rabarbaru

200 gram truskawek

3 jajka

pół szklanki cukru

łyżeczka sody oczyszczonej

łyżeczka proszku do pieczenia

200 gram jogurtu naturalnego

2,5 szklanki mąki

¾ szklanki oleju słonecznikowego

cukier puder

Kruszonka:

pół łyżeczki proszku do pieczenia

30 gram masła

¼ szklanki cukru

2/3 szklanki mąki

Jak zrobić ciasto z rabarbarem i truskawkami?

Rabarbar kroimy na 2 cm kawałki. Oczyszczone truskawki kroimy w ćwiartki. Przygotowane owoce oprószamy cukrem pudrem i dokładnie mieszamy. W międzyczasie do miski wkładamy składniki na kruszonkę i zagniatamy, a następnie kruszymy. Mokre składniki – olej, jajka i jogurt miksujemy razem. Łączymy składniki suche - mąkę, cukier, sodę i proszek do pieczenia. Łączymy całość i przelewamy do blachy wyłożonej papierem do pieczenia. Na ciasto wykładamy owoce i posypujemy wcześniej przygotowaną kruszonką. Ciasto z rabarbarem pieczemy przez 50 minut w 180 stopniach Celsjusza. Do ciepłego wypieku możemy dodać ulubiony sorbet lub lody waniliowe.

Ciasto z rabarbarem i pianką budyniową: przepis

Oto składniki na ciasto z rabarbarem i pianką budyniowa:

Ciasto:

1,5 szklanki mąki pszennej

200 gram masła

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

4 żółtka

4 łyżki cukru pudru

2 łyżki kakao

Pianka budyniowa:

¾ szklanki cukru

1 łyżka cukru waniliowego

4 białka

2 opakowania proszku budyniowego

¾ szklanki oleju

500 gram rabarbaru

cukier puder

Jak zrobić ciasto z rabarbarem i pianką budyniowa?

Wszystkie składniki na ciasto zagniatamy w misce. Dzielimy na pół i jedną część trzemy na tarce do upieczenia na blasze. Pieczemy przez 20 minut w temperaturze 190 stopni Celsjusza. Ubijamy białka na sztywno i stopniowo dodajemy cukier. Dodajemy budyń, olej i miksujemy do połączenia się składników. Wykładamy piankę razem z rabarbarem i pieczemy przez 50 minut w 190 stopniach Celsjusza.

Ciasto z rabarbarem na oleju: przepis

Oto składniki na ciasto z rabarbarem na oleju:

250 gram mąki

½ szklanki cukru

1/3 szklanki oleju

Szczypta soli

3 średnie łodygi rabarbaru

2 łyżki śmietany lub jogurtu greckiego

2 jajka

2 łyżeczki proszku do pieczenia

Jak zrobić ciasto z rabarbarem na oleju?

Miksujemy jajka, cukier, olej, mąkę, proszek do pieczenia i sól do uzyskania gładkiej konsystencji. Stopniowo dodajemy śmietanę oraz pokrojony wcześniej rabarbar na 1-2 cm kawałki. Całość rozprowadzamy w formie i zapiekamy przez 40 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Wystudzone ciasto możemy oprószyć dodatkowo cukrem pudrem lub podawać z ulubionym sosem owocowym.

