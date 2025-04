Ciasto z patelni z toffi i orzechami

Oto składniki na ciasto z patelni z toffi i orzechami:

Reklama

kostka miękkiego masła

szklanka brązowego cukru

2 jajka

2 łyżki mleka

łyżeczka skrobi ziemniaczanej

łyżeczka sody oczyszczonej

2,5 szklanki mąki pszennej

tabliczka gorzkiej czekolady

opakowanie bakalii

garść toffi

kilka owoców kumkwatu (do dekoracji)

Jak zrobić ciasto z patelni z toffi i orzechami?

Kostkę miękkiego masła ucieramy w misce razem z brązowym cukrem na jednolitą i puszystą masę. Dodajemy jajka, mleko, skrobię ziemniaczaną oraz sodę oczyszczoną. Wszystko dokładnie mieszamy i dodajemy wcześniej przesianą mąkę. Całość ugniatamy za pomocą rąk tak, aby utworzyć zwarta i jednolita kulę. Patelnię (przystosowaną do zapiekania w piekarniku) smarujemy tłuszczem. Na wierzch układamy połowę ciasta i równomiernie rozsmarowujemy na patelni. Posypujemy siekaną gorzką czekoladą, bakaliami oraz toffi. Następnie nakładamy kolejną warstwę ciasta i posypujemy resztą składników w podobnej kolejności. Na koniec posypujemy cukrem pudrem. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza na 30 minut. Jeżeli chcemy, aby ciasto było wilgotniejsze, należy wyjąć je 5-7 minut wcześniej. Opcjonalnie dekorujemy ciasto plasterkami kumkwatu. Tak przygotowane ciasto doskonale smakuje zarówno młodszym, jak i starszym smakoszom.

Reklama

Zobacz inne przepisy w formie wideo