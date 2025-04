Warto jeść orzechy laskowe! Mają bezcenne właściwości. Są polecane na potencję, a także w walce z nadciśnieniem, zakrzepami i miażdżycą. Spożywane w umiarkowanych ilościach mogą... wspomagać odchudzanie. Tłuszcz w nich zawarty nie tuczy, a przyspiesza przemianę materii. Nie można jednak jeść ich zbyt dużo!

Reklama

Ciasto z orzechami laskowymi jest przepyszne. Jeśli masz ochotę, możesz dodać do niego również inne bakalie!

Przepis na ciasto z orzechami laskowymi

Oto składniki na ciasto z orzechami laskowymi według Kasi Bukowskiej:

220 g miękkiego masła,

3/4 szklanki drobnego cukru,

2 szklanki mąki pszennej,

3 duże jajka,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

1 i 1/3 szklanki mielonych albo startych orzechów laskowych,

1 szklanka mleka,

3/4 tabliczki gorzkiej czekolady, drobno posiekanej.

Jak zrobić ciasto z orzechami laskowymi? Rozpocznij od wysmarowania blachy masłem i wysypania jej tartymi orzechami. Zużyj mniej więcej 1/3 szklanki. Do miski włóż masło i cukier, ucieraj przez kilka minut. Teraz pojedynczo dodawaj jajka, ciągle mieszając. Do masy przesiej połowę mąki i proszek do pieczenia. Zmiksuj, potem dodaj połowę mleka. Znowu zmiksuj, dołącz resztę mąki.

Dlaczego warto jeść orzechy?

Na samym końcu dodaj tarte orzechy oraz gorzką czekoladę. Wymieszaj, masę przełóż do formy. Ciasto z orzechami laskowymi piecz przez 50-60 minut w 180 stopniach C, aż do tzw. suchego patyczka. Lekko wystudź placek (przez dosłownie 5 minut), a potem wyjmij je z blaszki.

Reklama

Zobacz więcej przepisów w formie video