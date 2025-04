Morele są najtańsze i najsmaczniejsze w lipcu oraz sierpniu. Warto wykorzystać je wtedy do przyrządzenia pysznego ciasta. Jedzenie tych owoców jest zalecane ze względu na ich dobroczynne właściwości. Mają one zbawienny wpływ na skórę, zawierają witaminy z grupy B, witaminę C, wapń, żelazo, fosfor, jod, magnez, sód, a także potas. Morele mogą być spożywane nawet przez te osoby, które pozostają na diecie odchudzającej - 100 g świeżych owoców to tylko 50 kalorii! Należy jednak zachować ostrożność w przypadku wersji suszonej. Ich kaloryczność znacznie się zwiększa i wynosi wtedy mniej więcej 280 kalorii.

Przepis na ciasto z morelami i pistacjami

Oto składniki na ciasto z morelami i pistacjami według przepisu Kasi Bukowskiej:

8-10 moreli,

1 pomarańcza,

1 i 1/2 szklanki mąki pszennej,

2/3 szklanki białego cukru,

80 g miękkiego masła,

1/2 szklanki obranych pistacji,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

1/3 szklanki oleju,

2 duże jajka w temperaturze pokojowej,

odrobina soli.

Jak zrobić ciasto z morelami i pistacjami? Rozpocznij od utarcia miękkiego masła razem z cukrem. Gdy masa będzie jasna i puszysta, dodaj sól oraz jajka. Krótko miksuj. Do gładkiej masy dołącz olej, a potem skórkę startą z wyparzonej pomarańczy. Jeszcze tylko mąka wymieszana z proszkiem do pieczenia!

Zmiksowane ciasto przelej do tortownicy wysmarowanej masłem i wysypanej bułką tartą. Wierzch ciasta obsyp przesiekanymi pistacjami i wyłóż przekrojonymi na połówki morelami. Ciasto z morelami i pistacjami piecz w 175 stopniach przez 30-35 minut.

