Ciasto z jabłkami i budyniem to smakowita alternatywa dla typowej szarlotki lub jabłecznika. Do przygotowania tego pysznego wypieku potrzebujesz: mąki pszennej, masła, 3 jajek, proszku do pieczenia, gęstej śmietany, cukru pudru, odrobiny soli, jabłek, mleka, 2 budyni waniliowych, cukru waniliowego, bułki tartej, wiórków kokosowych, a także cytryny.

Ciasto z jabłkami i budyniem ma w sobie wszystko to, co najlepsze: soczyste owoce, kruche ciasto, waniliowy budyń, a także chrupiącą kruszonkę na wierzchu. Przygotuj je z Kasią Bukowską i delektuj się jego smakiem!

