amerykańskie ciasto dyniowe

Amerykańskie ciasto dyniowe

Oto składniki na amerykańskie ciasto dyniowe:

2 szklanki mąki

szklanka cukru

łyżeczka sody oczyszczonej

łyżeczka proszku do pieczenia

cynamon

3 jajka

opakowanie puree z dyni

oliwa z oliwek

śmietanka 36%

ekstrakt waniliowy

Jak zrobić amerykańskie ciasto dyniowe?

Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Następnie wykładamy formę papierem do pieczenia lub smarujemy tłuszczem. W misce mieszamy dokładnie mąkę, cukier, sodę oczyszczoną, proszek do pieczenia oraz cynamon. W kolejnej mieszamy 3 jajka, olej, puree z dyni do całkowitego połączenia. Wszystkie składniki łączymy i przekładamy do formy. Pieczemy przez 40 minut do suchego patyczka. Następnie ubijamy śmietankę kremówkę na sztywną pianę z ekstraktem waniliowym. Wystudzone ciasto przekładamy śmietaną. Tak przygotowane ciasto smakuje doskonale w połączeniu z pomarańczami.

