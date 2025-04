Agrest to nieco zapomniany owoc, zdecydowanie powinien jednak wrócić do łask. Ma on nieocenione właściwości - to naturalna pomoc w walce z zaparciami, wspomaga procesy trawienne, a przy okazji... apetyt. Jedzenie agrestu pomaga obniżyć poziom cholesterolu, usprawnić krążenie krwi, a także działa moczopędnie (więc oczyszcza organizm z toksyn). 100 g agrestu to tylko 45 kalorii! Ten owoc zdecydowanie powinien znowu stać się popularny!

Przepis na ciasto z agrestem

Jeden z pomysłów na wykorzystanie zielonych kuleczek to przygotowanie pysznego ciasta. Pomysł Kasi Bukowskiej jest w iście amerykańskim stylu - odwracany placek zawiera też karmel.

Oto składniki na ciasto z agrestem:

400-500 g agrestu

Na karmel:

150 g cukru,

50 g masła,

pomarańcza

Na ciasto:

200 g mąki,

170 g brązowego cukru,

odrobina soli,

125 ml maślanki lub kefiru,

90 g miękkiego masła,

2 dużych jajek,

2 łyżek cukru wanilinowego,

2 łyżeczek proszku do pieczenia.

Jak zrobić ciasto z agrestem? Rozpocznij od przygotowania karmelu do owoców. Na patelnię wsyp cukier i zetrzyj skórkę z pomarańczy. Pozwól, aby cukier się rozpuścił i dodaj masło. Karmel przemieszaj z owocami.

Do miski wrzuć miękkie masło, dodaj brązowy cukier i cukier waniliowy, wsyp odrobinę soli i ucieraj na puszystą masę. Dodaj jajka, zmiksuj. Teraz dołącz proszek do pieczenia, ponownie zmiksuj. Wrzuć połowę mąki i połowę maślanki, miksuj. Dodaj resztę maślanki i mąki, znowu wymieszaj. Owoce z karmelem włóż na dno tortownicy obsypanej bułką tartą i wysmarowanej masłem. Na owoce przelej masę. Ciasto z agrestem piecz 35-40 minut w piekarniku rozgrzanym do 175 stopni. Gdy wypiek "odpocznie", odwróć placek - Kasia Bukowska na filmiku pokazuje, jak zrobić to jednym, sprawnym ruchem!

