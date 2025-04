Ciasto ucierane z truskawkami i rabarbarem jest naprawdę proste w przygotowaniu. Maślany placek z dodatkiem cytryny ciekawie komponuje się z lekko kwaskowatym smakiem truskawek i rabarbaru. Deser przyrządzisz z owoców, mąki, 3 jajek, szklanki cukru, szczypty soli, cytryny, proszku do pieczenia, masła, mleka i cukru wanilinowego.

Oto lista składników, które są potrzebne do przygotowania ciasta ucieranego z truskawkami i rabarbarem:

500 g truskawek,

300 g rabarbaru,

1 i 1/2 szklanki mąki,

3 jajka,

1 czubata szklanka cukru,

1 cytryna,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

150 g miękkiego masła,

4 łyżki mleka,

3 łyżki cukru wanilinowego,

łyżka mąki ziemniaczanej,

szczypta soli.

Jak zrobić ciasto ucierane z truskawkami i rabarbarem? Piekarnik rozgrzej do 175 stopni. Masło utrzyj z cukrem, stopniowo dodając po jednym jajku. Do masy maślano-jajecznej, dodaj teraz szczyptę soli, sok z 1/2 cytryny i całą skórkę. Ponownie zmiksuj. Teraz dosyp do miski mąkę, proszek do pieczenia i dolej mleko. Ciasto ponownie wymieszaj mikserem. Przelej je do przygotowanej blaszki. Do miski wrzuć rabarbar i truskawki, które pokryj dokładnie cukrem wanilinowym i mąką ziemniaczaną (wchłonie nadmiar wilgoci z owoców).

Owoce wyłóż na placek. Ciasto ucierane z rabarbarem i truskawkami piecz teraz przez około 60 minut.

