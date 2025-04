Ciasto Shrek, znane również pod nazwą Leśny Mech, przykuwa uwagę przede wszystkim niezwykłym wyglądem. Jego charakterystyczną cechą jest (dość nietypowy dla deserów) zielony kolor. Swoją barwę wypiek zawdzięcza dodatkowi... szpinaku. Całości dopełnia pyszny krem, przygotowywany w różnych wersjach. Ciasto Shrek jest na ogół ozdobione pestkami granatu, które stanowią ciekawy akcent kolorystyczny i smakowy. Jeśli chcesz zaskoczyć swoich gości, przygotuj ten deser razem z nami!

Ciasto Shrek w wersji serowej

Oto składniki na ciasto Shrek w wersji serowej:

Na ciasto:

45 dag mrożonego, rozdrobnionego szpinaku,

4 jajka,

szczypta soli,

25 dag cukru,

szklanka mąki tortowej,

szklanki mąki krupczatki,

3 łyżeczki proszku do pieczenia,

szklanka oleju,

łyżka octu

Na masę serową:

galaretka cytrynowa,

170 ml kremówki,

50 dag sera ricotta,

3/4 szklanki cukru pudru.

Jak zrobić ciasto Shrek z masą serową? Rozpocznij od wykonania szpinakowych blatów. Szpinak rozmroź, mocno odciśnij. Białka oddziel od żółtek, ubij na sztywno ze szczyptą soli. Cały czas miksując, dodawaj kolejno żółtka, cukier oraz przesiane mąki z proszkiem do pieczenia, a także olej. Na końcu dodaj łyżkę octu i powoli dorzucaj szpinak. Masę przelej do tortownicy o średnicy 28 cm i piecz przez mniej więcej 45 minut w 180 stopniach C. Wystudź, przekrój je na dwa identyczne blaty.

Teraz przygotuj masę. Galaretkę rozpuść 1/2 szklanki wrzątku, wystudź. Kremówkę ubij na sztywno. Ricottę utrzyj z cukrem pudrem, delikatnie połącz z tężejącą galaretką i z ubitą śmietaną. Gotową masą przełóż szpinakowe blaty. Ciasto Shrek udekoruj owocami.

Ciasto Leśny Mech z dżemem i owocami

Oto składniki na zielone ciasto z owocami i dżemem:

3 jajka,

2 łyżeczki cukru wanilinowego,

200 g cukru,

320 g mąki pszennej,

200 g szpinaku mrożonego,

szklanka oleju,

3 łyżeczki proszku do pieczenia,

80 g zmielonych na pył orzechów laskowych lub włoskich

Do tego:

400 g śmietanki 36%,

łyżka cukru pudru,

5 łyżek ulubionego dżemu,

dowolne owoce.

Jak zrobić ciasto Leśny Mech z dżemem? Szpinak rozmroź, odciśnij i jeśli nie jest rozdrobniony, zmiksuj blenderem na papkę. W drugiej misce jajka z miksuj ze zwykłym cukrem i cukrem wanilinowym, aż powstanie puszysta masa. Dodaj olej, powoli miksując. Dołącz mąkę i proszek do pieczenia, ponownie zmiksuj. Na końcu dodaj szpinak i rozdrobnione orzechy, ponownie wymieszaj, aż powstanie jednolita masa. Foremkę o wymiarach 23x26 cm wysmaruj tłuszczem i wyłóż papierem do pieczenia, wlej do niej masę. Piecz w 180 stopniach przez 40-45 minut.

Gdy placek wystygnie, przekrój go na 2 równe części. Z każdej z nich odkrój skrawki, które pokruszone wsyp do miseczki. Stworzą potem dekoracyjny mech na wierzchu ciasta. Śmietanę ubij z cukrem pudrem, aż będzie sztywna. Dolny blat posmaruj dżemem, a potem wyłóż na niego połowę ubitej śmietany. Nakryj drugim blatem, umieść na nim drugą część masy śmietanowej. Wierzch Leśnego Mchu posyp pokruszonym ciastem i udekoruj dowolnymi owocami.

