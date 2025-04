Ciasto Rafaello to deser niezwykle uniwersalny. Przygotujesz go z herbatników, a do zrobienia pozostaje tylko budyniowa masa.

Smak ciasta Rafaello możesz dodatkowo wzbogacić odrobiną likieru kokosowego, ale zwróć uwagę, czy chcesz je podać dzieciom. Deser należy schłodzić przed podaniem w lodówce.

Składniki:

1 l mleka,

3 łyżki mąki pszennej,

3 łyżki cukru waniliowego,

3 łyżki mąki ziemniaczanej,

2 żółtka,

1 szklanka cukru,

200g miękkiego masła,

1 i 1/4 szklanka wiórków kokosowych,

600 g ciasteczek - herbatników lub krakersów.

Sposób przygotowania:

200 ml mleka wlej do miski i dodaj obie mąki, cukier waniliowy oraz 2 żółtka. Wszystko dokładnie wymieszaj. Do dużego garnka wlej pozostałe mleko, a gdy się zagotuje przelej cienkim strumieniem masę z miseczki. Gotuj budyń na wolnym ogniu, aż zgęstnieje. Masło utrzyj razem z cukrem. Porcjami dodawaj ostudzony budyń, ciągle ucierając. Do masy wsyp wiórki kokosowe (odrobinę zostaw do udekorowania ciasta). Możesz dolać 3 łyżeczki likieru kokosowego lub łyżeczkę spirytusu. Blachę wyłóż papierem do pieczenia i wykładaj na przemian - warstwę ciasteczek i warstwę masy budyniowej. Wierzch ciasta Rafaello posyp wiórkami kokosowymi.

