Dojrzewające ciasto na pierniki powinniśmy wyrabiać na 4-6 tygodni przed świętami Bożego Narodzenia. Wykonane najlepiej na miodzie wielokwiatowym oraz smalcu lub maśle. Ciasto dojrzewa pod bawełnianą ściereczką w chłodnym miejscu.

Ciasto na pierniki leżakujące

Oto składniki na ciasto na pierniki leżakujące:

400 g miodu wielokwiatowego

kilogram mąki pszennej

4 jaja

szczypta soli

5 g cynamonu

10 g kakao

350 g cukru

200 ml mleka

3 łyżeczki sody oczyszczonej

szczypta gałki muszkatołowej

szczypta pieprzu

szczypta imbiru

Jak zrobić ciasto na pierniki leżakujące?

Miód przekładamy do garnka i podgrzewamy razem z gałką muszkatołową, pieprzem, imbirem i kakao. Następnie dosypujemy cukier. Dokładnie mieszamy do rozpuszczenia. Następnie studzimy masę i dodajemy kolejno jajka. Na koniec wlewamy mleko i dosypujemy mąkę. Wszystko dokładnie mieszamy i zagniatamy. Następnie przekładamy do miski i przykrywamy ściereczką. Pozostawiamy na 4-6 tygodni.

Pierniczki staropolskie

Oto składniki na pierniczki staropolskie:

400 g mąki

200 ml miodu

100 g smalcu

pół szklanki mleka

szklanka cukru

2 jajka

szczypta soli

szczypta pieprzu

szczypta imbiru

szczypta kardamonu

łyżka cynamonu

Jak zrobić pierniczki staropolskie?

Miód wlewamy do garnka i dodajemy smalec. Podgrzewamy na małym ogniu do rozpuszczenia i doprawiamy solą, pieprzem, imbirem, kardamonem i cynamonem. Dosypujemy cukier i rozpuszczamy. Do przestudzonej masy dodajemy jajka, mleko i mąkę. Dokładnie mieszamy i zagniatamy. Następnie przykrywamy ściereczką i pozostawiamy na 4-6 tygodni.

Miękkie pierniki z ciasta dojrzewającego

Oto składniki na miękkie pierniki z ciasta dojrzewającego:

400 g miodu wielokwiatowego

szklanka cukru

200 g masła

30 g przyprawy do piernika

2 łyżki kakao

pół szklanki mleka

2 łyżeczki sody oczyszczonej

3 jajka

szczypta cynamonu

szczypta soli

Jak zrobić miękkie pierniki z ciasta dojrzewającego?

Do garnka wlewamy miód i wkładamy masło. Następnie podgrzewamy na małym ogniu i doprawiamy przyprawą do piernika, cynamonem, kakao i solą. Do wystudzonej masy dodajemy jajka i mleko. Cały czas mieszamy. Wsypujemy przesianą mąkę. Dokładnie zagniatamy i przekładamy do miski. Przykrywamy ściereczką. Pozostawiamy na 4-6 tygodni.

