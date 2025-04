Ciasto Murzynek to idealny czekoladowy deser - ma optymalną, lekko wilgotną konsystencję, kusi bogactwem bakalii, a przygotowuje się go naprawdę szybko. Co najważniejsze, Murzynek nie psuje się prędko - świetnie smakuje nawet na trzeci dzień. W wersji Kasi Bukowskiej wypiek nie jest przyrządzany z kakao, a z gorzkiej czekolady, dzięki czemu jego smak jest wyborny.

Oto składniki na ciasto Murzynek:

200 g roztopionej gorzkiej czekolady,

1 garść orzechów laskowej,

1 garść rodzynek,

200 g mąki pełnoziarnistej,

250 g sera ricotta,

3/4 szklanki brązowego cukru,

3 jajka,

czubata łyżeczka proszku do pieczenia,

szczypta cynamonu,

szczypta soli.

Jak zrobić czekoladowe ciasto Murzynek? Przygotowanie trwa bardzo krótko, więc piekarnik rozgrzej od razu do 180 stopni i naszykuj sobie formę, tak aby mieć ją pod ręką.

Do miski wrzuć ricottę i dodaj do niej brązowy cukier. Teraz wbij 3 jajka, dołącz szczyptę soli. Wszystko ucieraj mikserem. Do masy dodaj mąkę, proszek do pieczenia i cynamon, wszystko ponownie zmiksuj. Następnie do miski wlej roztopioną i wystudzoną gorzką czekoladę. Zmiksuj. Teraz wmieszaj łopatką posiekane bakalie. Gęste ciasto przełóż do foremki.

Ciasto Murzynek należy piec przez 50 minut w 180 stopniach C. Możesz z wierzchu posypać je cukrem pudrem lub oblać aksamitnym lukrem.

