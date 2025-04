Ciasto marchewkowe - składniki:

masło do wysmarowania formy

4 jaja

225 g (szklanka) drobnego cukru

300 ml (1 ¼ szklanki) oleju słonecznikowego / rzepakowego

5 średnich marchewek, startych na tarce z drobnymi oczkami

300 g (2 szklanki) mąki pszennej, przesianej

1 łyżeczka cynamonu

1 łyżeczka proszku do pieczenia

½ łyżeczki sody oczyszczonej

½ łyżeczki soli

150 g (1 ½ szklanki) posiekanych orzechów włoskich

Składniki na krem:

125 g (½ szklanki) miękkiego masła

250 g (1 szklanka) serka kremowego naturalnego

½ łyżeczki ekstraktu waniliowego

50-75 g (½ – ¾ szklanki) cukru pudru

Sposób przygotowania:

Piekarnik rozgrzać do 180ºC. Formę do pieczenia (keksówkę 23 cm albo tortownicę) wysmaruj masłem. Jajka ubij razem z cukrem na puszystą masę (ale nie do białości!). Dodaj olej i ubijaj kilka minut. Wmieszaj startą marchew, a następnie mąkę, cynamon, proszek, sodę i sól. Na końcu dodaj orzechy. Masę wlej do formy i piecz ok. 45 min., do suchego patyczka. Ciasto ostudź i wyjmij z formy. Przygotuj krem. Ubij masło, a następnie dodaj serek i ubijaj jeszcze chwilę. Na końcu dodaj cukier i wanilię i wymieszaj. Posmaruj kremem ostudzone ciasto.

Przepis: Rose Bakery

