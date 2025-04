Ciasto marchewkowe przygotowywane na bazie bakalii, masła lub oleju to zwarty i aromatyczny deser. Starta marchewka dobrze komponuje się z dodatkiem rodzynek, orzechów włoskich czy laskowym oraz cynamonem. Sprawdź nasze doskonałe przepisy na ciasto marchewkowe!

Dietetyczne ciasto marchewkowe

Oto składniki na dietetyczne ciasto marchewkowe:

2 szklanki mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

łyżeczka sody oczyszczonej

2 łyżeczki cynamonu

szczypta soli

szczypta mielonej gałki muszkatołowej

2 łyżeczki oleju kokosowego

łyżeczka stewii

2 szklanki startej marchewki

szklanka mleka

2 jajka

Jak zrobić dietetyczne ciasto marchewkowe?

Mąkę miksujemy z proszkiem do pieczenia, sodą oczyszczoną, gałką muszkatołową cynamonem i solą. Następnie w drugiej misce łączymy olej kokosowy ze stewią, starta marchewką, mlekiem i roztrzepanymi jajkami. Łączymy suche i mokre składniki. Przekładamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Wkładamy ciasto do rozgrzanego piekarnika do 180stopni Celsjusza. Pieczemy przez 45 minut. Tak przygotowane ciasto możemy polać miodem lub jogurtem naturalnym.

Ciasto marchewkowe z kremem

Oto składniki na ciasto marchewkowe z kremem:

2 średniej wielkości banany

2 jajka

pół szklanki jogurtu

łyżeczka oleju kokosowego

szklanka mleka

szklanka startej marchewki

2 szklanki mąki

szczypta soli

szczypta cynamonu

łyżeczka proszku do pieczenia

opakowanie serka kremowego

pół opakowania jogurtu

cukier puder

Jak zrobić ciasto marchewkowe z kremem?

Banany ucieramy za pomocą widelca. Łączymy z roztrzepanymi jajkami, jogurtem naturalnym, mlekiem oraz olejem kokosowym. W osobnej misce mieszamy mąkę, cynamon, proszek do pieczenia, sól oraz wcześniej startą marchewkę. Łączymy suche i mokre składniki w gładką całość. Przekładamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia lub wysmarowanej tłuszczem. Pieczemy w rozgrzanym piekarniku do 180 stopni Celsjusza przez godzinę. Odstawiamy ciasto do wystudzenia. Miksujemy serek kremowy z cukrem pudrem i dekorujemy wierzch ciasta. Tak przygotowane ciasto marchewkowe idealnie smakuje z dodatkiem suszonych owoców.

Ciasto marchewkowe bez cukru

Oto składniki na ciasto marchewkowe bez cukru:

200 g mąki

garść rodzynek

garść orzechów włoskich

łyżeczka sody oczyszczonej

szczypta cynamonu

3 jajka

1/3 szklanki mleka

1/3 szklanki oleju

szklanka startej marchewki

Jak zrobić ciasto marchewkowe bez cukru?

Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Formę do ciasta smarujemy masłem lub wykładamy papierem do pieczenia. Wrzucamy do miski mąkę, rodzynki, posiekane orzechy włoskie, sodę oczyszczoną oraz cynamon. Następnie wszystko mieszamy i dodajemy roztrzepane jajka, mleko oraz olej. Myjemy marchewki i obieramy ze skórki. Ścieramy na tarce o dużych oczkach. Ciasto przekładamy do formy i pieczemy przez godzinę w piekarniku. Ostudzone ciasto możemy podawać z miodem.

