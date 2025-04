Ciasto kruche przygotowywane na bazie świeżego masła i żółtek ma zwartą konsystencję i niepowtarzalny aromat. Z dodatkiem wiśni, owoców jagodowych, takich jak maliny czy jagody zyskuje na smaku. Kremowe wykończenie na bazie białek lub budyniu urozmaici każdy wypiek. Sprawdź nasze przepisy na kruche ciasto!

Ciasto kruche z wiśniami: przepis

Oto składniki na ciasto kruche z wiśniami:

pół kostki masła

pół szklanki cukru

ekstrakt waniliowy

1,5 szklanki mąki

100 g wiśni

Jak zrobić ciasto kruche z wiśniami?

Rozgrzewamy piekarnik do 170 stopni Celsjusza. Blachę wykładamy papierem do pieczenia. W mikserze ucieramy masło z cukrem i ekstraktem waniliowym. Dosypujemy mąkę i dokładnie mieszamy do uzyskania zwartej kuli. Wkładamy do zamrażarki na 30 minut. Ścieramy na tarce i układamy na blasze. Układamy wydrylowane wcześniej wiśnie. Ścieramy kolejną porcję ciasta kruchego na wierzch. Pieczemy przez 40 minut. Tak upieczone ciasto możemy podawać na ciepło z lodami waniliowymi.

Ciasto kruche z malinami: przepis

Oto składniki na ciasto kruche z malinami:

2 szklanki mąki

łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli

kostka masła

3 żółtka

szklanka cukru

ekstrakt waniliowy

dżem malinowy

Jak zrobić ciasto kruche z malinami?

Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Formę wykładamy papierem do pieczenia. W mikserze ucieramy masło z cukrem, żółtkami i ekstraktem waniliowym na gładką i puszystą masę. Dosypujemy mąkę partiami. Tworzymy zwartą kulę i wkładamy do lodówki na godzinę. Ścieramy na tarce i układamy jedną część ciasta kruchego na blachę następnie smarujemy grubą warstwą dżemu malinowego. Posypujemy pozostałą częścią ciasta i pieczemy przez 40 minut. Tak upieczone ciasto z malinami idealnie smakuje posypane cukrem pudrem.

Ciasto kruche z budyniem: przepis

Oto składniki na ciasto kruche z budyniem:

2 szklanki mąki

kostka masła

szklanka cukru

300 ml mleka

pół szklanki śmietany

5 jajek

3 łyżki mąki ziemniaczanej

ekstrakt waniliowy

szczypta soli

Jak zrobić ciasto kruche z budyniem?

Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Formę nacieramy tłuszczem i lekko oprószamy mąką. Masło ucieramy w mikserze z jajkami i cukrem na puszystą i jasną masę. Stopniowo dodajemy śmietanę i tworzymy zwartą masę. Odkładamy do lodówki do schłodzenia. Mleko gotujemy w rondelku i powoli dolewamy ekstrakt waniliowy i wsypujemy mąkę ziemniaczaną. Ścieramy na tarce kruche ciasto i układamy na blasze. Na wierzch przelewamy przestudzony budyń i przykrywamy kolejną porcją ciasta. Pieczemy przez 30 minut. Ciasto z budyniem idealnie smakuje z owocami oraz czekoladą.

