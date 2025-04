Ciasto krówka ma w sobie wszystko to, co najlepsze: masę budyniową, masę kajmakową, a także miodowe blaty. Deser zaskakuje też subtelną wonią kawy. Ten wypiek potrzebuje 4 dni w lodówce, aby osiągnąć pełnię smaku. Oczekiwanie jest jednak warte cierpliwości - efekt końcowy kusi, a ciasto krówka zaspokoi wymagania nawet największych łakomczuchów!

Oto składniki na ciasto krówka według Kasi Bukowskiej.

Do przygotowania miodowych blatów:

1/2 kg mąki pszennej,

2 jajka,

1/2 szklanki miodu, rozpuszczone i wystudzone,

2/3 kostki masła, roztopione i wystudzone,

1/2 szklanki cukru pudru,

1 opakowania cukru wanilinowego,

1 i 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej.

Do kremu:

2 szklanki mleka,

2 budynie waniliowe bez cukru,

1/4 szklanki cukru pudru,

1 kostka miękkiego masła,

płatki migdałowe uprażone na patelni,

kawa rozpuszczalna, zaparzona wrzątkiem i wystudzona,

mała puszka masy kajmakowej.

Jak zrobić ciasto krówka? Do miski wsyp mąkę, sodę, cukier puder, a także cukier wanilinowy. Wszystkie suche składniki wymieszaj. Teraz dodaj roztopione i wystudzone masło, a także płynny miód. Przemieszaj ponownie. Do masy na ciasto krówka dodaj 2 jajka, wymieszaj i wszystko zagnieć rękami. Warto, żeby poleżakowało teraz w lodówce. Owiń je folią spożywczą i pozostaw na całą noc, albo chociaż na kilka godzin. Jeśli to niemożliwe, możesz blaty do ciasta krówki upiec od razu, pomijając leżakowanie.

Piecz ciasto przez 15 minut w 200 stopniach. Potem przekrój je na 2 identyczne blaty. Rozpocznij przygotowywanie masy budyniowej. Do garnuszka wlej większość mleka. Pozostałą część wlej do budyniów waniliowych i dokładnie wymieszaj. Wszystko dosłodź 1/4 szklanki cukru pudru. Do gorącego mleka wlej 2 budynie rozprowadzone z mlekiem i cukrem. Mieszając energicznie, czekaj aż masa zgęstnieje. Uważaj, aby nic się nie przypaliło - musisz być bardzo czujna i niemal nie przerywać mieszania! Odstaw do zupełnego wystygnięcia. Masło w temperaturze pokojowej utrzyj mikserem w osobnej misce. Ucieraj, aż powstanie puszysta i jasna masa. Po łyżce dodawaj stopniowo budyń, cały czas miksując.

Nie martw się - ciasto miodowe jest teraz bardzo twarde, ale zmięknie podczas leżakowania. Jeden blat podlej gorzką kawą, aby przełamać słodycz masy. Na nasączony blat wyłóż teraz połowę masy krówkowej, a potem całą masę budyniową. Teraz połóż kolejny blat, a na niego resztę masy kajmakowej. Wierzch obsyp uprażonymi płatkami migdałów.

Ciasto krówka przykryj folią spożywczą, a następnie odstaw do lodówki na 3-4 dni - krucha warstwa musi mieć czas, aby zmięknąć!

