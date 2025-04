Zastanawiasz się, jak zrobić ciasto kataifi w domu? To nic trudnego. Gdy raz nauczysz się je robić, już nigdy nie będziesz go kupować, no, chyba że nie będzie ci się chciało stać przy patelni. Jednak praca idzie tak szybko, że naprawdę wyprodukowanie miski tych ekstrachrupiących skrawków ciasta to pestka. Koniecznie się o tym przekonaj.

Reklama

Przepis na domowe ciasto kataifi

Oryginalne ciasto kadayif zawiera skrobię kukurydzianą, ale równie dobrze można je zrobić z mąką ziemniaczaną. Najczęściej w przepisie nie ma oleju, ale niektórzy dodają go trochę do ciasta. To może pomóc, aby gotowe niteczki łatwiej odchodziły od patelni. Jeśli ciasto bez oleju będzie niechętnie odrywać się od patelni, dodaj do ciasta łyżkę oleju i bardzo dokładnie wmieszaj go w masę. W niektórych przepisach wersja ciasta z olejem „odpoczywa” przez godzinę przed smażeniem.

Składniki:

250 g mąki pszennej,

135 g skrobii kukurydzianej (maizena),

415 ml wody,

pół łyżeczki soli.

Sposób przygotowania:

Przesiej mąkę i maizenę przez sito wprost do sporej miski. Dodaj sól i wodę. Wymieszaj wszystkie składniki, aby powstało jednorodne ciasto tylko ciut gęściejsze od ciasta naleśnikowego. W razie potrzeby dokładnie porozcieraj grudki, albo przecedź ciasto przez sito, aby rozprowadzić na nim grudni i uzyskać idealne ciasto (powinno być lejące i błyszczące). Rozgrzej patelnię z nieprzywierającą powierzchnią, a w czasie, gdy on się rozgrzewa, przełóż ciasto do rękawa cukierniczego z cienką końcówką (albo do butelki plastikowej z cienką „wylewką”). Zmniejsz ogień pod rozgrzaną patelnią i wylewaj na nią nitki ciasta. „Rysuj” ciastem spiralę albo nakładaj ciasto w kształt zygzaczków. Najlepiej, aby nitki się nie krzyżowały. Gdy ciasto zacznie samo „odchodzić” od patelni (a nastąpi to bardzo szybko, dosłownie trwa to sekundy), należy je z niej zdjąć na duży talerz lu do miski. Ciasto powinno zostać białe, nie powinno się przypiec. Przetrzyj patelnię ręcznikiem papierowym, aby usunąć z niej ewentualne okruszki, i powtarzaj nakładanie nitek z ciasta, aż wykorzystasz je całe. Ciasto kataifi jest gotowe. Możesz spakować do szczelnego pojemnika i przechować w lodówce do 2 dni. Możesz także od razu użyć go do przygotowania smakołyków.

fot. Domowe ciasto kataifi/ Adobe Stock, kcuxen

Jak wykorzystać domowe ciasto kataifi?

Oczywiście do dubajskiej czekolady lub do deserów znanych z krajów Europy Południowej lub z krajów arabskich.

Suche ciasto kataifi zazwyczaj przed wykorzystaniem w deserach, podsmaża się na maśle na patelni lub zalewa roztopionym masłem i piecze. Wtedy nabiera lekko złocistego koloru i zyskuje niewiarygodną wręcz kruchość.

W dubajskiej czekoladzie podsmażone kataifi wymieszane z kremem pistacjowym stanowi nadzienie tej popularnej teraz czekolady. Ale na przykład popularny deser kunafa to dwie warstwy ciasta kataifi wymieszanego z roztopionym masłem przełożone serem akkawi. Całość się zapieka, a na koniec polewa syropem ater, czyli cukrowym syropem z dodatkiem wody różanej. Ty w domu możesz użyć mieszanki mozzarelli z serka ricotta, aby uzyskać przyjemnie kremową konsystencję. Palce lizać.

Reklama

Zapieczone lub podsmażone z masłem ciasto katafi jest też doskonałym dodatkiem do lodów. Wystarczy porcję zimnego deseru oprószyć sporą porcją obsmażonego na maśle kataifi. Połączenie kremowych lodów, zwłaszcza pistacjowych, z kruchutkimi niteczkami anielskich włosów to połączenie dające wyjątkowe doznania smakowe. Koniecznie spróbuj przy najbliższej okazji.