Sprawdź przepis na proste i lekkie ciasto jogurtowo – budyniowe z jabłkami!

Reklama

fot. Fotolia

Składniki

3 jajka

180g jogurtu naturalnego

2 szklanki mąki

1 szklanka cukru

0,5 szklanki oleju rzepakowego

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1,5 łyżeczki cukru wanilinowego

1 duże jabłko (np. ligol)

1 opakowanie budyniu waniliowego

0,5 litra mleka do przygotowania budyniu

Sposób przygotowania

Zobacz, jak zrobić pyszne ciasto jogurtowo – budyniowe z jabłkami!

1. Budyń przygotuj zgodnie z instrukcją umieszczoną na jego opakowaniu. Następnie odstaw go na bok do przestudzenia. Wystarczy że nie będzie gorący.

2. Do miski wbij jajka, dodaj mąkę, cukier, jogurt, olej, proszek do pieczenia, cukier wanilinowy i wymieszaj wszystko ręcznie, widelcem, do połączenia składników. Nie jest wymagany (ani zalecany) mikser.

3. Jabłko umyj, obierz i pokrój w większą kostkę.

4. Formę do ciasta wyłóż papierem do pieczenia i przelej do niej przygotowaną masę.

5. Jej wierzch udekoruj wzorem z budyniu, np. kratką, a w wolne przestrzenie powtykaj kawałki jabłek.

6. Piecz w piekarniku rozgrzanym do 190 stopni, przez ok. 60 minut, funkcja góra i dół, bez włączonego termoobiegu.

Reklama

Smacznego!

Zobacz także

Szarlotka z migdałami - przepis

Przepis na ciasto z dyni

Pyszne ciasta bez pieczenia