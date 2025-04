Ciasto jogurtowe z truskawkami jest wilgotne i lekkie. Do tego placka możesz użyć właściwie dowolnych owoców - w tym przepisie kwaskowatość truskawek została zestawiona ze słodyczą gruszek. Przygotowanie jest proste, a potrzebujesz dosłownie kilku składników: mąki pszennej, cukru, proszku do pieczenia, cukru wanilinowego, mlecznej czekolady, gęstego jogurtu greckiego oraz jajek.

Oto składniki na ciasto jogurtowe z truskawkami według Kasi Bukowskiej:

1 gruszka,

1-2 garście truskawek,

2 szklanki mąki pszennej,

3/4 szklanki cukru,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

1/2 tabliczki roztopionej białej czekolady,

3 jajka,

1 szklanka gęstego jogurtu greckiego,

1 opakowanie cukru wanilinowego.

Jak zrobić ciasto jogurtowe z truskawkami? Zacznij od przygotowania formy na placek. Wysmaruj ją masłem i obsyp bułką tartą. Piekarnik nastaw na 180 stopni.

Do miski wbij jajka, wsyp cukier zwykły i wanilinowy, długo i powoli ucieraj mikserem. Po 5 minutach masa stanie się bardzo puszysta! Dodaj jogurt i roztopioną białą czekoladę. Teraz na najniższych obrotach wszystko ponownie wymieszaj. Dosyp mąkę i proszek do pieczenia, całość zamieszaj szpatułką i przełóż do foremki. Gruszkę obierz i drobno pokrój. Truskawki pozbaw szypułek i rozłóż na cieście, dołóż kawałki gruszki. Ciasto jogurtowe jest delikatne, więc owoców nie może być zbyt dużo.

Ciasto jogurtowe z truskawkami piecz przez 30-35 minut w 180 stopniach.

