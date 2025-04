Ciasto jogurtowe to jeden z najbardziej lubianych deserów. Nie tylko dlatego, że jest pyszny - ta kwestia wcale nie podlega dyskusji. Prosty wypiek z dodatkiem jogurtu cieszy się dużą popularnością również dlatego, że jest dziecinnie łatwy w przygotowaniu (świetnie uda się nawet początkującym), a dodatkowo bardzo tani. Ciasto jogurtowe można wzbogacić owocami sezonowymi, a na Wielkanoc przyrządzić smakowitą babkę jogurtową. Zobacz inspiracje!

Przepis na ciasto jogurtowe ze śliwkami

Oto składniki na wilgotne ciasto jogurtowe z owocami:

20 dag mąki pszennej,

łyżeczka proszku do pieczenia,

1/2 łyżeczki sody oczyszczonej,

10 dag drobnego cukru,

2 jajka,

2/3 szklanki gęstego jogurtu naturalnego,

100 ml oleju,

cukier puder do oprószenia,

50 dag śliwek.

Jak zrobić ciasto jogurtowe ze śliwkami? Suche składniki, czyli mąkę, proszek do pieczenia, sodę i cukier, przesiej do miski i dokładnie wymieszaj. Do większego naczynia wbij jajka,wlej jogurt i olej. Wszystko wymieszaj mikserem. Wsyp suche składniki i wymieszaj mikserem na wolnych obrotach.

Formę o wymiarach 20 x 20 cm wyłóż papierem do pieczenia. Do formy przełóż ciasto jogurtowe, wyrównaj powierzchnię. Śliwki umyj, przekrój na połówki i usuń pestki. Na wierzchu poukładaj gęsto połówki śliwek rozcięciem ku górze. Piecz w temperaturze 170 stopni C przez mniej więcej 35 minut. Przed podaniem ciasto jogurtowe posyp jeszcze dodatkowo cukrem pudrem.

Przepis na babkę jogurtową

Oto składniki na ciasto jogurtowe w formie babki:

20 dag miękkiego masła,

skórka starta z limonki,

20 dag drobnego cukru do wypieków,

4 jajka,

2 łyżki soku z limonki,

45 dag mąki pszennej,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

1/2 łyżeczki sody oczyszczonej,

20 dag gęstego jogurtu naturalnego,

cukier puder do obsypania.

Jak zrobić ciasto jogurtowe w formie babki wielkanocnej? Masło ubij mikserem na jasny puch. Dodaj cukier i zmiksuj. Po kolei wbijaj jajka, cały czas miksując. Dodaj sok i skórkę z limonki, później mąkę, proszek, sodę

i jogurt. Wszystko wymieszaj drewnianą łyżką.

Formę do babki z kominkiem wysmaruj masłem, wysyp mąką. Ciasto jogurtowe nałóż do 3/4 wysokości foremki. Wyrównaj. Foremkę z ciastem wstaw do piekarnika nagrzanego do temperatury 170 stopni C i piecz przez 50-60 minut (po tym czasie sprawdź, wbijając patyczek, czy ciasto jest upieczone). Lekko przestudź, najpierw w formie, potem wyjmij na kratkę kuchenną. Przed podaniem babkę możesz posypać cukrem pudrem lub polać lukrem albo gotową polewą czekoladową.

